¿Aurora boreal o extraterrestres? El misterio del cielo rosa en Australia

Mildura, una ciudad al noreste de Australia, fue el centro de múltiples teorías conspirativas debido a que más de 30 mil personas fueron testigos de un extraño suceso en el cielo nocturno de la ciudad.

Algunos ciudadanos compartieron las inquietantes imágenes en redes sociales, donde había quienes aseguraban que se trataba de una aurora boreal y otros, un poco más pesimistas, creyeron que se trataba de una invasión alienígena. Lo cierto es que en las fotografías se puede apreciar una extraña luz de color rosa y de forma circular en el cielo de Mildura.

Sin embargo, la explicación de fondo sobre la verdad de este "fenómeno" que causó revuelo vino por parte de la farmacéutica Cann Group. Y al parecer no era tan alarmante como la invasión extraterrestre que suponían algunos.

La compañía señaló que la extraña luz provenía de una de sus plantas de cannabis medicinal y la razón del resplandor se debía a que las persianas se habían dejado abiertas y la luz hidropónica quedó expuesta.

AUSTRALIA. Mysterious pink glow in sky above the town of Mildura were not an alien invasion. @canngroup confirmed the lights were coming from its local medicinal #cannabis facility, where the blackout blinds had been left open. https://t.co/L6APf8zjDK pic.twitter.com/4fnOzOuZn6