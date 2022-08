Mayer desmiente al presidente del Cali y habla de lo sucedido con Teófilo

El entrenador del Deportivo Cali, Mayer Candelo, habló con el Carrusel Caracol sobre lo sucedido con el futbolista Teófilo Gutiérrez que terminó con la no convocatoria del delantero para el juego ante Envigado por la fecha cinco de la Liga Colombiana.

A su vez, el exjugador y ahora técnico, desmintió la versión de los hechos que entregó para El Alargue el presidente de la institución Luis Fernando Mena, en la que se refirió a una falta de comunicación.

"No ha pasado nada. Hay una disciplina y un orden de trabajo, donde los jugadores tienen que respetarla, son las condiciones que hemos puesto para que todo marche bonito, eso ha sido lo que se ha manejado desde que llegué. Yo le entregué el control a los tres capitanes para que gobernaran el barco y las dificultades que tengan, me las podían decidir, pero que se iba a basar en el respeto y la disciplina que tenemos, que es cumplir con lo que está pactado. Hubo diferencias, no se cumplieron los acuerdos que habían y tomamos la decisión que fueron en el momento", comentó al respecto Mayer antes del juego ante Millonarios por la fecha seis.

Sobre lo dicho por el presidente del club, dijo: "Nada de eso es verdad. Tenemos unos acuerdos y unos códigos, fue un compromiso que hicimos con él que nadie más lo iba a saber, por eso no he salido a hablar de lo que hablo con mis jugadores. Las realidades son otras, no lo voy a contar porque es algo mío y de él, donde creo que él no me cumplió, pero eso no hace que no sea importante, él está en la concentración, solo que le va a tocar medirse en los acuerdos que tengamos y cumplirlos porque él sabe lo que podría pasar en caso de que no los cumpla"

"Ellos tienen la ventaja que fui jugador y me retiré hace poco, me tocaron tres generaciones y la facilidad de conocer las generaciones, sé el pensamiento de los de ahora y siempre he abierto las puertas, libertad siempre va a haber, siempre y cuando se manejen con el respeto para conseguir lo que queremos", añadió al respecto.

Sobre la determinación que tuvo para el juego ante Envigado de no convocar a Teófilo Gutiérrez para el partido, puntualizó: "Yo no castigo a nadie, no soy el papá de ellos. Solo soy el entrenador donde hay una disciplina que hay que respetar, un orden de vida que hay que llevar mi idea es que se cumpla todo lo pactado, de ellos hacia mí y del cuerpo técnico hacia ellos, yo les he cumplido solo nos falta conseguir resultados para que esto marche mejor. No hay ningún problema ni con él ni con otros jugadores, ni con directivos".