Presidente del Cali contó lo que realmente sucedió entre Mayer y Teo

Luis Fernando Mena, nuevo presidente del Deportivo Cali, explicó en diálogo con El Alargue de Caracol Radio lo sucedido entre Mayer Candelo, técnico del equipo, y Teófilo Gutiérrez, uno de los principales referentes del actual plantel.

"Simplemente hubo una mala información entre ellos. Teo salió de viaje, no alcanzó a regresar la noche que debía regresar y, hasta donde tengo entendido le escribió al profe Mayer como a las 10:30PM, y el profe Mayer es una persona que está en el campo de entreno desde las 5:30AM, por ende se acuesta muy temprano, no lo vio. Su costumbre es llegar a trabajar, no a mirar un celular, cuando miro el celular era en la tarde, ya los ambientes estaban calientes", comentó Mena sobre lo sucedido.

Y concluyó: "fue una infortunada situación, pero hombre, estamos entre adultos, ya ellos hablaron y ya la cosa está normal".

El dirigente del equipo vallecaucano aseguró que Teófilo Gutiérrez sería parte del grupo de jugadores convocados que viajarán con el Cali el sábado a Bogotá para enfrentar al líder Millonarios.

Entretanto, lamentó la partida de Harold Preciado, con quien dijo hablar tras su salida del club. "Desafortunadamente te voy a decir esto, yo me di cuenta de lo que pasó con Harold Preciado a los días de haberse oído, cuando oí sus declaraciones, inmediatamente lo llamé. Lo estuve llamando por varios días. Cuando finalmente logré hablar con él, hablamos muy largo y de muchos temas, el amor que él tiene por el Cali, yo coméntandole su necesidad del Cali por él".

"Me dijo "'Vice, si yo no hubiera dejado mi télefono y hubiera tenido esta conversación, así como me la está poniendo usted, yo no me vine a México por plata, porque yo quería jugar la Copa Libertadores, yo quería sacarla, lucharla para que el Cali fuera campeón de la Copa Libertadores'", añadió.

Al respecto puntualizó: "hubiera estado Preciado yo pienso que hubiera sido otro valor pero me dijo 'si yo no hubiera dejado mi télefono y esta llamada hubiera llegado antes, yo no estoy aquí en México por la plata, estaba mi corazón con el Cali y quería seguir. Ya firmé y no puedo echar esto para atrás'".