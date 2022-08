Mayer Candelo y la crisis con Cali y Teo: "No perdí por él"

Mayer Candelo, director técnico del Deportivo Cali, asumió la responsabilidad por el mal momento que vive el equipo vallecaucano, luego de caer goleado en casa ante Envigado por la quinta fecha del fútbol colombiano. Candelo prefirió no hablar de Teófilo Gutiérrez, ausente para este compromiso.

"Una situación negativa, desafortunadamente no fue un buen momento hoy. Seguimos fallando individualmente, colectivamente. No hay excusas, esto es de trabajo todos los días, si hay un responsable tengo que ser yo, no mis jugadores, por eso vine solo. Yo soy el que los entreno y si no han hecho las cosas bien es porque no han entendido entonces el mensaje, los libro a ellos hoy de los momentos que estamos viviendo. Seguiremos trabajando para encontrar lo mejor de ellos y poder conseguir resultados", comentó el exjugador al final del partido.

Candelo respondió sobre la ausencia de Teófilo Gutiérrez: "tengo que hablar de los 18 jugadores que estuvieron hoy, no de los que no están, porque hoy no puedo decir que perdí por Teo o gane por Teo. Teo no estuvo, entonces no puedo meterlo en una nómina en donde no está, para hablar un tema que no es de él hoy. Él no estuvo en los 18 jugadores y no es viable hablar de los que no están".

"Si ese equipo se ve así de desordenado es porque no me han entendido el mensaje o no los entreno bien", añadió al respecto con autocrítica.

Finalmente, Mayer Candelo aseguró que no ha evidenciado un mal momento al interior del equipo desde su llegada. "Desde que estoy yo, no. Aquí no hay problemas, no hay dificultades, no hay diferencias entre jugadores, cuerpo técnico y directivos. Hemos intentado unirnos, trabajar en equipo, buscando la libertad de expresión de ellos, de que puedan tener esa buena comunicación, diálogo con su entrenador, con los directivos, nosotros con ellos para hacer de nuestro equipo una buena familia. Acá nos hace falta un buen resultado, juguemos bien o no juguemos tan bien para poder llenarnos de confianza".

El próximo juego del Cali será este sábado en Bogotá ante el líder Millonarios, equipo donde también triunfó como jugador el estratega vallecaucano y a quien los hinchas guardan un gran cariño.