Juan Carlos Coronel estrenó su programa ‘Coronel en su laberinto’

Llega a las pantallas de televisión un nuevo programa, dónde se verán nuevos aspectos íntimos de los invitados, se trata de ‘Coronel en su laberinto’, un espacio donde el músico y compositor Juan Carlos Coronel, conversa con artistas que marcaron e influenciaron su carrera, esto en Señal Colombia y RTVCPlay.

En esta idea original de Juan Carlos Coronel, tuvo la oportunidad de confrontar a sus invitados y a sí mismo entrar en su laberinto, personajes como el fallecido Darío Gómez, Silvio Brito, Walter Silva, Maía, Gabriel ‘Rumba’ Romero, Óscar de León, José Alberto ‘El Canario’, Wilfrido Vargas y José Luis Rodríguez ‘El Puma’, que, en una charla sincera entre amigos, hablan sobre los miedos, los fracasos y las alegrías de la vida que luego quedan inmortalizadas en canciones.

Juan Carlos Coronel en dialogo con Caracol Radio da por menores de ‘Coronel en su laberinto’, “es la visión, la sensación y la curiosidad que me produce las carreras y las vidas personales de los muchos colegas, para confrontarla con la mía, esa carrera que ellos han desarrollado por 30 y 40 años y quise tener un acercamiento más íntimo, a pesar de que nos une una amistad bonita, quise que fuera más allá y adentrarme en su día a día, teniendo la oportunidad de convivir con ellos en su escenario donde cohabitan con su familia y amigos”.

Para contactar a los artistas invitados, Coronel dice, “tuvo que ser un contacto directo, porque cuando emperezaron a hacer la producción y el trabajo de campo para acercarse a los invitados, contestaban sus jefes de prensa o managers, entonces para que me salieran directamente, me tocó a mí mismo llamarlos y todos me atendieron amablemente, les conté en qué consistía ‘Coronel en su laberinto’ y que iban a sentir que los invadíamos, por ejemplo, entrar a la casa de Óscar de León con 10 personas de producción un par de días no es fácil, él dijo que era la primera y última vez que hacía eso”.

Juan Carlos Coronel tuvo la oportunidad de enfrentar sus propios miedos en ‘Coronel en su laberinto’ y se podrá ver a través de Señal Colombia y en RTVCPlay.