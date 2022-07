Es exagerado decir que es un delito: nueva MinAmbiente Susana Muhamad sobre Fracking

En una de sus primeras declaraciones tras ser designada por el presidente electo Gustavo Petro como futura ministra de Ambiente, Susana Muhamad había anunciado que se prohibiría el Fracking en Colombia.

En las últimas horas, en medio del anuncio que hizo la bancada del Pacto Histórico de las grandes reformas que tramitarán en este primer año de legislatura, la ministra anunció que el Gobierno respaldará un proyecto de ley para la prohibición de esta práctica.

“Las organizaciones sociales han presentado antes este proyecto de ley al Congreso. Nuevamente lo van a harán, y el Gobierno lo apoyará para que cerremos la puerta al Fracking y las técnicas no convencionales”, indicó Muhamad.

De esta manera, consideró la ex concejala de Bogotá, “podremos avanzar en el proceso de transición energética, garantizando en el tiempo la provisión de combustible para Colombia. Es importante que atendamos ese llamado de las comunidades, de los territorios, para que podamos hacer esa revolución agraria y productiva, y no terminemos con amplísimos territorios destruidos”.

Mientras que esta iniciativa se radicará el 8 de agosto, hay ya un proyecto que fue presentado por el congresista liberal Juan Carlos Losada, que fue más allá y plantea convertir esta práctica de fracturación de tierras en un delito. Sobre este proyecto, la designada ministra planteó algunos reparos.

“No es el sentido del proyecto que están generando las organizaciones sociales, que han venido trabajando desde el 2016 en eso. Es una práctica industrial, pero decir que es un delito es exagerado. Esa es la postura en la que nosotros estamos. Yo no llegaría tan lejos, a decir que se convierta en un delito”, declaró.

No obstante, la ministra consideró que “si se prohíbe, pues la práctica no se puede hacer, no se pueden generar licenciamientos ambientales, ni adjudicar concesiones, ni títulos alrededor de ese tipo de prácticas”.



De otra parte, la MinAmbiente reiteró que “no aplicaremos glifosato. Estamos estudiando con el Congreso si debemos pasar un proyecto de ley al respecto”.