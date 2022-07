“Si no se hace así, se hunde”: Bolívar sobre reducir salario a congresistas desde 2026

Uno de los puntos que plantea la reforma al Congreso, presentada por el Pacto Histórico, es el de reducir el salario de los congresistas, que actualmente es de alrededor de $34 millones de pesos al mes, a $25 millones.

La reducción, cómo plantea el texto de la iniciativa, sería a partir del 2026 (es decir, para el próximo Congreso que se posesione ese año), hecho que ha causado polémica e incluso indignación en algunos sectores políticos y sociales.

“Gustavo Bolívar, Catherine Juvinao, Iván Cepeda y Roy Barreras presentaron un proyecto para reducirle el salario a los congresistas. Sin embargo, aplicaría únicamente hasta 2026. Es decir, ellos no se van a bajar el sueldo. Increíble. Si los señores congresistas no quieren bajarse el sueldo deberían admitirlo y no mentirle a la ciudadanía. Es una vergüenza”, afirmó por ejemplo el abogado y activista Daniel Briceño en Twitter.

Ante estas críticas, el senador Bolívar, que en efecto es uno de los autores, aseguró que toman esta medida para que la iniciativa tenga finalmente éxito, pues se ha radicado ya 14 veces y nunca ha logrado estar cerca de convertirse en realidad.

“El proyecto siempre se estrella cuando se presenta en comisiones, y los congresistas se salen de las sesiones alegando que ellos no pueden legislar en causa propia, porque eso les crea un conflicto de interés”, manifestó el congresista.

Por lo mismo, añadió el parlamentario que “para quitar ese pretexto lo único que nos queda es decirles que vamos a hacerlo a partir del 2026. Si no lo hacemos de esa manera, se hunde. Yo quisiera que fuera ya, pero se tiene que atender una realidad jurídica y es que si no presentamos esta reforma constitucional así, no la podríamos hacer”.

Por su parte, en cambio, el senador Iván Cepeda consideró que durante la discusión del acto legislativo se podría terminar adecuando para que la reducción se aplique de forma instantánea. “Hay ocho debates, y es muy posible que logremos que en esos debates se pueda llegar a la reducción, tal vez de forma inmediata. Pero hay que pedir un poquito de paciencia porque estamos comenzando el proceso”, dijo.

Al ser un proyecto de acto legislativo que reforma la Constitución, la iniciativa deberá, efectivamente, superar ocho debates en el Congreso. Comisiones primeras y eventualmente plenarias tanto Senado como Cámara de Representantes.