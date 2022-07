"Con ELN, lo que se va acordando se va aplicando": Álvaro Leyva

A propósito de la posibilidad de que se retomen los diálogos con el ELN, el canciller designado, Álvaro Leyva, reiteró que se va a continuar con el proceso que existe actualmente. Sin embargo, planteó la que sería una diferencia en la metodología con respecto a los acuerdos con las FARC.

“Nos vamos a cimentar sobre estas particularidades, en la Habana nada está acordado hasta tanto todo esté acordado. Con los señores elenos en la medida que se vaya acordando se va aplicando, por eso los diálogos humanitarios hay que ponerlos inmediatamente en movimiento a partir de esa primera aceptación de parte de ellos, que son los diálogos humanitarios ya en el Chocó”, indicó Álvaro Leyva.

Agregó, durante un evento en Bogotá, que: “que no podemos hablar de paz total si no le buscamos una solución al narcotráfico, que no depende para su solución simplemente una visión bilateral desde el punto de vista de lo que sucede y el tratamiento que se le da desde, digámoslo con claridad Estados Unidos, eso tiene que ser multinacional, la solución tiene que ser multinacional. Es una visión diferente, en su momento vamos a a tratar de explicar de qué se trata a ver si podemos implementar una solución ahí sí que total, porque Colombia va a tener que convertirse en el ejemplo mundial de lo que significa la paz total”.

El Gobierno ha dejado la puerta abierta a encontrar mecanismo para lograr el sometimiento de las bandas criminales.