Egan Bernal se muestra ansioso por volver a competir

Mientras se disputaba la etapa 16 del Tour de Francia, en la que el colombiano Nairo Quintana fue protagonista al rodar al lado de los capos Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, Egan Bernal volvió a dar señales de su puesta a punto y su deseo de regresar a la competencia.

En una de las publicaciones del zipaquereño se puede apreciar que la rutina del día fue la escalada. El campeón del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021 rodó por casi 6 horas y el ascenso total conseguido fue superior a los 4.000 metros.

"Alguna vez alguien me dijo: Roma no se construyó en un solo día. Y después de mucha paciencia, no puedo esperar para volver a competir", fue el mensaje que acompañó a las fotos del ciclista, que se sigue poniendo a punto luego del grave accidente que sufrió a comienzos de año.

Si bien es cierto recientemente descartó su presencia en la Vuelta España, los planes del pedalista de 25 años pasan por poder hacer parte de las últimas carreras del año que se correrán en Italia, tal y como él mismo mencionó.

Por ahora el colombiano seguirá entrenando bajo la dirección de los preparadores del Team Ineos Grenadiers a la espera de confirmar la carrera con la que regresará. La última participación del colombiano fue en el Criterium del Giro de Italia 2021, carrera de exhibición en Dubái.