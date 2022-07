Gareth Bale: "He venido para intentar estar el mayor tiempo posible"

El futbolista galés Gareth Bale fue presentado este lunes como la nueva estrella del Los Ángeles FC (LAFC) y aseguró que aspira a una larga estancia en el equipo y ayudar a que el fútbol crezca en Estados Unidos.

"Todavía tengo 32 años, al final de la semana (sábado) tendré 33, así que aún me quedan muchos años por delante", recalcó el extremo desmintiendo las versiones de que eligió este destino para preparar su participación con Gales en el Mundial de Catar de finales de año.

"No he venido aquí solo para estar seis, 12 meses. He venido para intentar estar el mayor tiempo posible", recalcó un sonriente Bale durante la conferencia de prensa en el estadio Banc of California de Los Ángeles.

Tras terminar su contrato con el Real Madrid, el galés abre una nueva etapa en la liga norteamericana (MLS) en la que aspira a ganar títulos y contribuir a la expansión del fútbol en Estados Unidos, pero también a seguir jugando torneos internacionales con su selección.

"No he venido aquí para el corto plazo", insistió. "Honestamente, quiero dejar mi huella y creo que estar aquí me da la mejor oportunidad posible para llegar a la Eurocopa (2024 en Alemania) y, nunca se sabe, tal vez una más", auguró.

Bale fue perdiendo protagonismo en los últimos años en el Real Madrid hasta apenas tener minutos la pasada temporada. Como líder de Gales, sin embargo, guió a esta modesta selección hasta las semifinales de la Eurocopa de 2016 y a los octavos en 2020.

El LAFC, que lidera la fase regular de la MLS, presentó a Bale a sus aficionados el viernes antes del triunfo 3-2 ante el vecino LA Galaxy.

El equipo angelino, que persigue su primer título de liga, dio un gran golpe de efecto en las últimas semanas al sumar a Bale y al italiano Giorgio Chiellini al plantel que lidera el delantero mexicano Carlos Vela.