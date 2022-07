En este episodio se abordan las principales tendencias tecnológicas para ofrecer las mejores experiencias a los clientes, las ventajas de los modelos analíticos y el impacto de la inteligencia artificial para generar estrategias de marketing exitosas. El análisis de datos al igual que el meta verso está revolucionando el mundo.

Música de uso libre:

•Wolf moon- unicorn heads

•One Life Patrick - Patrikios

•Go Go Go - Known

•Find your way Beat -Nana kwabena

•Nine Lives- Unicorn Heads

Para descargar este episodio, clic aquí.