Ocampo, próximo MinHacienda, respondió a críticas a desmonte de Día sin IVA

En entrevista para Caracol Radio, el nuevo ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, designado por el presidente electo, Gustavo Petro, respondió a las críticas por el desmonte del día sin IVA, propuesta de nueva reforma tributaria, entre otros.

Día sin IVA

“El día sin IVA sacrifica los ingresos públicos que necesitamos con mayor magnitud para terminar el ajuste fiscal que está incompleto por el lanzamiento del nuevo gasto social que se requiere para mejorar la equidad en Colombia… el día sin IVA no ha llegado a los sectores de bajos ingresos”, dijo.

Afirmó que la devolución del IVA no ha funcionado bien en términos de focalización “lo que hay que hacer es incluirlo en un ajuste de los ingresos que se transfieren a los hogares más pobres de la población, más que tratar de hacer varios ingresos que no es una buena práctica desde el punto de vista administrativo”.

Exploración petrolera

Sobre el tema de la exploración petrolera señaló que “yo no he dicho que hay explorar más, he dicho que hay que hacer una transición gradual y hay que discutir cuales son los contratos ya firmados para ver en qué medida garantiza el autoabastecimiento”.

Sin embargo, en una entrevista para Noticias Caracol afirmó que “Colombia tiene que explorar más y buscar más gas, eso es fundamental. Las reservas de gas en Colombia son muy cortas, apenas alcanzan para 3 años”.

Reforma Tributaria

Por otro lado, un tema que ha generado discusión es el tema de la reforma tributaria porque muchos han hablado de que el recaudo sería de 70 billones, pero el presidente electo, habló en su momento de 50 billones de pesos.

“Estamos en el proceso de ver distintos elementos y de sumar varias propuestas que hay sobre la mesa. Esperamos llegar a lo más cerca posible a los 50 billones que mencionó el presidente electo en la campaña”.

Entre los elementos centrales que tendrá esta reforma tributaria, Ocampo afirmó a Caracol Radio que los temas más claros son “ el impuesto de renta a las personas naturales, especialmente a los sectores de altos ingresos, beneficios tributarios que se puedan eliminar, reducir la tasa de impuestos a las empresas”.

Austeridad

El ministro dijo que el gobierno tiene que iniciar con un plan de austeridad generalizado. “Por ejemplo, algunos gastos como la publicidad excesiva del gobierno actual es uno de los elementos que hay que eliminar”.

Preciso que seguirán en reuniones para determinar temas complejos cómo el de la alta inflación, altas tasas de interés a nivel internacional y de la posibilidad de una desaceleración económica.