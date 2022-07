Casos Supercundi y Mercandrea vuelven a la justicia ordinaria

Caracol Radio conoció que después de cuatro años la Sección de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP rechazó la solicitud de sometimiento de los hermanos Norberto, Luis Alirio y Uriel Mora Urrea, porque no cumplen con los requisitos y los procesos por lavado de activos y de extinción de dominio vuelven a la justicia ordinaria.

La razón de la demora, no se le dio el debido proceso en la JEP, por ello mediante fallo de tutela se ordenó dar trámite. (VER FALLO)

Fallo de la JEP que ordena el trámite inmediato al caso Mora Urrea / CARACOL RADIO

En el caso de lavado de activos, los hermanos Mora Urrea son acusados por la Fiscalía de ser supuestos testaferros de las extintas FARC a través de los recordados supermercados Supercundi y Mercandrea.

La JEP rechazó el sometimiento de la familia Mora Urrea porque los procesados dicen que no han cometido delito alguno relacionado con el conflicto y por ello no entregarán ningún aporte. (VER DOCUMENTO)

Auto de la JEP que rechaza el sometimiento de los hermanos Mora Urrea, investigados en la Fiscalía como presuntos testaferros de las exFarc / CARACOL RADIO

“Así, aunque las conductas de los solicitantes puedan estar en el marco de competencia de la JEP, no por ello es forzoso su sometimiento a esta Jurisdicción. En este sentido se aclara que la comparecencia de terceros a esta Jurisdicción, en principio no sustituye su juez natural de manera forzosa, sino solo cuando se cumplen los requisitos para la aceptación de su sometimiento, y esto implica una contribución por parte del tercero con los objetivos de esta jurisdicción. Mientras esto no se cumpla, corresponde a la justicia ordinaria continuar con las diligencias de su competencia”

De acuerdo con el auto de la JEP, los Mora Urrea, buscaron a ese tribunal porque alegan que fueron víctimas en medio del conflicto armado y “porque consideran que en el escenario jurisdiccional ordinario no cuentan con garantías procesales”.

Auto de la JEP que rechaza el sometimiento de los hermanos Mora Urrea, investigados en la Fiscalía como presuntos testaferros de las exFarc / CARACOL RADIO

El caso de extinción de dominio se devuelve porque esos asuntos no son competencia de la JEP. (VER DOCUMENTO)

Su abogado, Alejandro Carranza, le dijo a Caracol Radio que la decisión de la JEP traduce a que sus clientes no son guerrilleros y tampoco colaboradores de las extintas FARC.

“Si bien dentro de esa versión que se montó con los falsos testigos por parte de la Fiscalía, se hablaba del conflicto armado en épocas que la guerrilla estaba atacando al Estado colombiano, pues ese requisito no es suficiente para que se pudiera acreditar que los Mora Urrea son combatientes, comparecientes forzosos, o terceros como auxiliadores que tengan que comparecer a la JEP”.

El pasado 13 de junio, Caracol Radio reveló que los hermanos Mora Urrea, fueron reconocidos como víctimas por la Fiscalía novena delegada ante la Corte, en un proceso que se abrió en contra la delegada contra las Finanzas Criminales de la Fiscalía, Luz Angela Bahamón, precisamente por presuntas irregularidades en caso Supercundi y Mercandrea.