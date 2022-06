¿Qué pasaría si se declara el fin de la pandemia?

Durante diciembre del 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que el 2022 sería el año clave para acabar con la fase aguda del coronavirus basándose en tres elementos: aumentar la vacunación, impulsar la producción y repartición de vacunas y reducir la velocidad de contagios.

¿Qué significa declarar el fin de la pandemia?

En diálogo con Caracol Radio, el doctor Carlos Álvarez, médico infectólogo, explicó que declarar el fin de la pandemia implicaría que, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus ya no es un riesgo para buena parte de la población mundial.

“Significaría que se considere que el virus ya no es una amenaza para la mayoría de la población del mundo y que se tiene un menor riesgo de colapsar los sistemas sanitarios. Sin embargo, eso podría tener algunas implicaciones (…) hay países en los cuales la situación particular de COVID-19 no ha alcanzado los niveles esperables”, señaló Álvarez.

¿Qué parámetros hay para declarar el fin de la pandemia?

Los parámetros de la OMS para terminar la pandemia del COVID-19 se centran en reducir los contagios y aumentar la vacunación. El objetivo para el 2022 era que en julio todos los países hubiesen alcanzado el 70% de su población completamente vacunada.

Actualmente, en América se ha vacunado al 73% de la población, en Asia el 71%, en Europa el 66%, en Oceanía el 64% y en África el 19%.

En casos específicos, la situación es aún más desigual porque países como Brasil, Canadá, Chile o Alemania han vacunado a más del 70% de su población, naciones como Turquía, México e Indonesia están sobre el 60% y cerca de la meta y luego están países como Afganistán, Nigeria, Congo, Malí o Haití que no llegan ni al 15% de su población vacunada.

Así está la situación de vacunación a nivel global:

¿Qué ocurriría si se declara el fin de la pandemia?

Para el doctor Carlos Álvarez, finalizar la pandemia no solo tendría impacto sobre países vulnerables, sino que también puede resultar en “la aparición de nuevas variantes desde esos países que puede llevar a una circulación de otras variantes alrededor del mundo”.

Una situación así generaría un “estado permanente de circulación del virus y así como puede ocurrir que haya variantes que no tengan un impacto importante, podría ocurrir que haya una circulación de una variante que pueda generar nuevamente complicaciones”.

Si bien la decisión se toma con base en aspectos epidemiológicos, sí puede tener efectos administrativos en el que algunos países bajen la guardia, se reduzca la vigilancia genómica, se le dé menos importancia a la vacunación y “haya menos movilización de recursos necesarios para continuar en la atención y el manejo de la pandemia”.

¿Qué pasaría en Colombia?

Según el doctor Carlos Álvarez, la decisión que tome la OMS, de mantener o finalizar la pandemia, no causaría muchos cambios en cómo se maneja y se trata el virus en Colombia.

“Con las decisiones que se han venido tomando administrativamente y de la misma situación epidemiológica, a no ser que pase alguna situación particular desde el punto de vista epidemiológico, ese cambio del fin de la pandemia no debería afectar las decisiones que se han tomado al interior de Colombia y las mismas normativas del ministerio de Salud”, concluyó Álvarez.

Por ahora queda esperar qué decide la OMS durante las próximas semanas, si amplía la declaratoria de pandemia, si la finaliza y qué medidas toma acorde a alguno de esos dos escenarios.