Uribe sobre Petro: “No es momento de pasar facturas, es momento de construir”

Tras su reunión con el presidente electo Gustavo Petro, la cual duró alrededor de 2 horas, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que fue un diálogo franco, muy respetuoso, en donde expresó sus preocupaciones, aportó en varios conceptos y definió oficialmente la postura del Centro Democrático de cara al nuevo Gobierno: "oposición razonable".

“Quiero expresar nuestro agradecimiento al señor presidente Gustavo Petro por la invitación y la reunión. Mi situación es difícil, y nuestro partido era el primero en el Senado, y hoy es el cuarto. Sin embargo, tenemos una visión de patria intacta y un amor a Colombia que se expresa en los momentos en que más hay que pensar sobre la patria”, afirmó.

Durante este encuentro, según relató el exmandatario, “expresamos que compartimos todo el esfuerzo que se haga para que este país acelere la superación de pobreza, pero que eso no puede ser al costo de marchitar el sector privado, porque esa política se volvería insostenible y nos llevaría a más pobreza”.

Para el líder del Centro Democrático ambas situaciones son igual de graves. “Eso nos llevó al tema de la tributación, que tiene que ser amable, que el contribuyente pague con gusto, sin miedo; que no los pongan con impuestos excesivos a buscar maniobras evasivas”, añadió.

Durante el encuentro también se habló de las tarifas de renta comparativas, el tema de las exenciones, su preocupación por el impuesto al patrimonio, los dividendos y su progresividad. Uribe consideró que “fue una interlocución que nos tiene agradecidos porque lo escuchamos y nos escuchó. Muy constructiva, argumental y con números”.

Seguridad

De otra parte, el expresidente contó que “le planteamos el tema de la seguridad. El presidente tiene un sentido integral de seguridad; nosotros somos de la idea de que Colombia tiene que aumentar sustancialmente la financiación de la economía popular, y con Petro hay acuerdo en esa materia, como parte de la solución integral de violencia e inseguridad. Pero expresamos toda nuestra por el microtráfico”.

Hablando también sobre su preocupación por el trato hacia los militares y la Policía, Uribe consideró que “las Fuerzas Armadas han sido muy sacrificadas. Cuando alguien se ha salido del marco legal, ha sido severamente castigado”. Por ello, insistió en “una tesis nuestra sobre la necesidad de reformar la JEP, para darle un tratamiento diferente a los integrantes de las Fuerzas Armadas”.

Reforma agraria

Otro de los temas tratados fue la reforma agraria que planea el Gobierno Petro, igualmente el sector salud y el tema pensional, donde “nos parece bien que se avance en la pensión para los adultos pobres mayores, que tengan un ingreso digno. Todo lo que se haga para resolver problemas de la pobreza lo apoyamos, pero con el buen cuidado. Y le expresamos nuestra preocupación por lo que puede ser la terminación de los fondos de pensiones”.

Uribe reconoció que en unos años el petróleo se dejará de usar como fuente de combustible, pero le hizo un llamado a Petro para que se siga utilizando en otros ámbitos. También hablaron de Hidroituango, el uso del hidrógeno y confesó que “yo voté por por los dos ministerios que creo el presidente Duque por lealtad, pero con desafecto. Nuestro partido tiene que aferrarse al tema de la austeridad burocrática. A nosotros nos preocupa el anuncio de nuevos ministerios”.

“Yo le dije humildemente: presidente, permítame un canal de diálogo con usted. Yo no lo molestaré mucho, y será para tratar estos temas de país. Usted es el presidente; le llevaremos algunas ideas, y vamos a alimentar ese canal de diálogo”.

Además, Uribe ratificó que serán oposición, pero “en lo que podamos aprobar, lo haremos sin cálculo; si hay temas en los cuales puede servir nuestro concepto para un acuerdo, bien; y en aquello en lo que tengamos que discrepar, cuente con una oposición razonable”.

También hablaron sobre la paz, los problemas de orden público y el manejo de la autoridad.

Finalmente, al ser cuestionado sobre críticas previas que Petro había hecho al sugerir que ‘el uribismo es una enfermedad’, el expresidente afirmó que “en pocos días cumplo 70 años. El primero que tiene curado el uribismo soy yo. Pero lo que no se me curará es el amor por esta patria. Prudencia, vamos a construir. Yo creo que no hay que pasar ahora facturas, no hay que cobrar cuentas. Hay que bregar a construir”.

"No se vayan"

Y concluyó su mensaje enviándole un mensaje a los ciudadanos que han dicho que buscan irse del país. “No, no se vayan del país. Trabajemos, hagámoslo de manera alegre. Yo invito a los colombianos a no irse de Colombia. Sigamos en la patria, con entusiasmo, con trabajo, con creatividad; con buena fe se van superando las dificultades”.