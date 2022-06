Reunión Petro con Rodolfo Hernández: "Empezó el cambio"

El presidente electo, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se reunieron este martes, 28 de junio. Así lo dio a conocer el excandidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga, a través de una fotografía publicada en su cuenta de Twitter.



La imagen, en la que aparece Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, está acompañada de un mensaje que señala: “empezó el cambio”.

"En el encuentro que se llevó a cabo al norte de la ciudad de Bogotá (...) el excandidato presidencial Rodolfo Hernández le reafirmó al presidente electo Gustavo Petro su compromiso para formar parte de un acuerdo nacional que conduzca a un cambio real en Colombia", señala un comunicado de la oficina de prensa de Hernández.

Durante el encuentro, según el comunicado, " también se revisaron las posturas tando de Hernández como de Petro, sus semejanzas y diferencias, con el propósito de avanzar en políticas que impulsen la construcción del país".

El encuentro generó reacciones políticas. La senadora electa del Pacto Histórico, Clara López Obregón, aseguró en redes sociales: “Felicitaciones. Buena noticia para el clima de concordia que debe afianzarse en el pais”.

La semana pasada el mandatario electo, Gustavo Petro, había invitado a Rodolfo Hernández y al expresidente Álvaro Uribe a dialogar sobre los temas de país.



“Simbólicamente he invitado a Rodolfo Hernández, contrincante. He invitado a Álvaro Uribe Vélez, a quien me he opuesto durante todos este siglo a hablar conmigo sobre temas del país”, había indicado el pasado jueves Gustavo Petro.