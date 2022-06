Editorial de Gustavo Gómez: La verdad

Por muchos años me desgasté en áridas discusiones sobre el concepto de la verdad en el periodismo, sosteniendo que el periodismo, para ser valioso, debe reflejar la verdad y nada más que la verdad. Pero la experiencia me demostró que no. El periodismo no refleja la verdad única. Al periodismo lo que le corresponde es el intento permanente y serio por acercarse a la verdad.

La verdad no es una, ni es absoluta. La verdad está hecha de muchas verdades, porque la tejen sinnúmero de perspectivas, enfoques y sentires. Todos quisiéramos portar la verdad como antorcha que ilumine la oscuridad, pero nadie tiene la verdad como última palabra. Incluso, a veces quienes portan la antorcha de la verdad terminan chamuscando la verdad.

La historia, además, nos enseña que, con el paso del tiempo se revelan hechos, detalles, situaciones y testimonios que modifican parcial e incluso totalmente lo que se daba por cierto y verdadero. Lo que fue una verdad deja de serlo con inusitada rapidez.

Esta semana asistimos al comienzo de las revelaciones finales de la Comisión de la Verdad, un esfuerzo valioso en la tarea de reconstruir los hechos del conflicto. Saludamos este tipo de iniciativas que pretenden aclarar un fenómeno lamentable que hemos vivido por años, pero que aún tiene episodios demasiado frescos, o repletos de zonas grises, como para declararlos la verdad verdadera y el punto final de la tarea.

La verdad trataron de establecerla los comisionados con apoyo en testimonios, datos, referencias y declaraciones, pero todo ese trabajo, de parte de los comisionados y en lo que tiene que ver con sus fuentes, es el resultado de una actividad humana, y no le está dado a nadie portar verdades blindadas al error, la exageración, las pasiones, los rencores e, incluso, los recuerdos imposibles de probar como infalibles.

¿Puede la Comisión de la Verdad que, además, no es un tribunal, establecer culpas generales para fuerza pública? ¿Puede la Comisión de la Verdad eximir de compromisos a quienes violaron la ley y torcieron la ética desde la guerrilla? ¿Puede la Comisión de la Verdad satanizar a empresarios y políticos o llevarlos al Olimpo? ¿Puede la Comisión de la Verdad cuantificar y delimitar responsabilidades de manera precisa, con porcentajes y estadísticas? ¿Puede la Comisión de la Verdad asegurarnos que su verdad es la verdad, por mucho que la hayan buscado con seriedad y rectitud? Creo que no, y pienso que quienes tienen esa confianza ciega se están engañando. Y lo más peligroso que hay es que alguien se engañe en materia de verdades.

Google, uno de nuestros modernos oráculos, y que no es más que una infinita colección de fragmentos de verdad flotando en un mar virtual de mentiras, registra una frase que se atribuye a Gandhi: “La verdad es totalmente interior. No hay que buscarla fuera de nosotros ni querer realizarla luchando con violencia con enemigos exteriores”. Y eso es precisamente lo que tristemente podría pasar al conocerse los resultados del trabajo genuino de la Comisión de la Verdad: que, al no ser una verdad incontrovertible, terminemos despertando demonios y exaltando los ánimos.

La verdad, entonces, no sanaría, sino que nos enfermaría más. De allí la importancia de que la Comisión de la Verdad sea respetada y atendida, pero que nadie intente imponer esa verdad como palabra definitiva e inexpugnable. Una verdad que se presenta como escalón final podría terminar sirviendo a la mentira, porque la verdad de hoy podría ser la mentira de mañana.

Colombia es un país que firmó la paz solo para seguir en guerra. Ojalá, además, no se lleve otro título nada positivo: el del país donde la verdad quedó sepultada con sus muertos y resucita solo para ser lapidada. “La verdad os hará libres”, dijo san Juan. Pero tal vez no lo dijo. Y quizás tampoco nos haga libres.