Herrera a sus críticos: "Que jugamos feo, qué se le hace, somos campeones"

Hernán Darío Herrera, técnico campeón con Atlético Nacional, expresó su felicidad por la conquista de la estrella 17 con el cuadro antioqueño, habló de las dificultades que tuvo que pasar en los últimos meses en el equipo, agradeció a los jugadores y envió un mensaje a sus detractores. Todo esto, en la rueda de prensa posterior al juego por el campeonato en Ibagué ante el Tolima.

"Lo de hoy fue un partido muy difícil, complicado, ante un rival que nos sometió en el primer tiempo, con su hinchada. Nosotros aguantamos pero fue un rival difícil, complicado", comentó Herrera tras la derrota 2-1 con el gol agónico de Jarlan Barrera.

Al respecto agregó: "pero en el segundo tiempo el equipo mejoró mucho, con la expulsión de ellos el equipo tomó el manejo, gracias a Dios conseguimos ese gol de Jarlan, una pelota a balón parado que se trabajó entre semana".

"Hay que darle mucho mérito a la hinchada de Nacional, a los directivos y a los jugadores, sobretodo a los jugadores", agradeció.

De la tristeza a la gloria...

"Para mí ha sido muy duro lo que ha pasado en Nacional conmigo, he tenido muchas tristezas por lo que me tocó pasar en las menores, me tocó pasar cosas muy duras en el último año. Estoy dirgiendo de arepa, como dicen los paisas, me habían retirado de las menores, de un momento a otro me llaman a dirigir la profesional, fue una sorpresa muy grande para mí, pero fue un reto bueno, que me gusta y sobretodo haber estado con estos jugadores que me dieron la mano. HIicimos un grupo, no tanto de metodología, no tanto de trabajo, sino de amistades, de estar unidos", comentó Herrera sobre sus últimos meses en Nacional.

A sus críticos

"Estoy con una satisfacción muy grande de haber sido campeón hoy, había gente que no creía, gente que no valoraba el trabajo de Nacional, que todavía no cree que Nacional fue campeón. Hoy para todo el mundo, Nacional fue campeón, todo lo que ustedes quieran, que jugó mal, que no juega al ADN de Nacional, es campeón y la Copa la tiene Gio, la recibió Gio y la recibimos nosotros", dijo Herrera haciendo énfasis a los cuestionamientos por el juego de su equipo.

Y añadió: "cuando uno agarra esa Copa no hay nada más que decir, que jugamos feo, qué le hace que jugamos feo, pero Nacional estaba buscando hace rato, cinco años, este trofeo y lo recibió con un grupo de jugadores que tuvimos que recoger, darle confianza y lo demostraron ellos que tienen con qué jugar en Nacional".

"No se preocupen, los que no quisieron que Nacional quedará campeón, hoy es campeón y está disfrutando de este título", concluyó.

Gio se queda

De Giovanni Moreno y su continuidad fue contundente: "si yo me quedó en Nacional, él se queda en Nacional, fácil. Yo quiero seguir con él, quiero continuar con é, es un jugador que es un líder para mí, es muy alegre y además juega muy bien. Si yo continúo acá, él continúa conmigo también".