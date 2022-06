Johan Carbonero y la polémica del fichaje por Racing de Avellaneda

La novela del fichaje de Johan Carbonero por Racing no ha llegado a su final. El futbolista colombiano encendió la polémica durante el fin de semana, en la previa del duelo entre Gimnasia y el equipo de Avellaneda del lunes, los dos clubes en cuestión en la operación.

El sábado el extremo de 22 años se presentó en La Acedemina para realizarse los exámenes médicos. Posteriormente, habló con la prensa, y aunque no es oficial por parte de los dos equipos, se dirigió como nuevo jugador de Racing.

"Es un club grande y han pasado varios colombianos por acá y espero que a mí también me vaya bien. Si el técnico quiere que yo juegue, estoy al 100%, estoy bien físicamente", dijo al término de la revisión médica.

Le puede interesar:

Sin embargo, desde Gimansia salieron a decir que el colombiano no tenía permiso para realizarse los exámenes.

"No tiene permiso de parte nuestra para hacer la revisión médica. Si la está haciendo, será cuestión particular, pero de nuestra parte no tiene permiso", dijo el presidente de El Lobo, Gabriel Pellegrino.

El directivo aseguró que la operación en la que Racing pretende incorporar al futbolista por 3,5 millones de dólares por el 75% de sus derechos deportivos no se ha concretado.

Otra de las polémica de Carbonero en Argentina tiene que ver con una denuncia en su contra por acoso y tentativa de abuso sexual con la recepcionista del hotel en el que se hospedó los primeros días de su llegada al país en 2020. El colombiano deberá presentar juicio oral.