Tips para comprar ropa cuando hay descuentos y no arrepentirse /

A diario en el mercado se suelen encontrar descuentos que pueden ser vistos como una oportunidad única de compra. Lo anterior, motiva a las personas a que realicen compras, que en su mayoría suelen ser impulsivas. En la industria de la moda una de las causas por las que constantemente se ven ofertas tiene que ver con el Fast Fashion, que es una modalidad de producción en donde las marcas generan más de cuatro temporadas al año.

Sin embargo, las personas tienen el poder de decidir y distinguir si una compra es necesaria o basada en el deseo. Para lo anterior, es importante que la gente analice y se informe sobre el producto que están considerando comprar cuando hay un descuento.

Por otra parte, es cierto que los descuentos son una oportunidad que beneficia tanto a la empresa al vender, como a los clientes. No obstante, una compra apresurada puede terminar en una devolución o cambio de un producto. Por lo anterior, la asesora de imagen y experta en moda Consuelo Guzmán compartió con Caracol Radio cuatro tips que las personas deben tener en cuenta al momento de considerar comprar ropa durante época de descuentos.

Estos son los tips para comprar ropa durante descuentos de la experta en moda:

1. Aprovecha para comprar marcas que regularmente no están dentro de tu presupuesto y evita las prendas de descuento de marcas de ropa rápida (Fast Fashion) porque te encontrarás con todo lo que tienen hace rato guardado.

2. Mídete, mídete y mídete, no compres solo mirando el precio, porque seguramente cuando llegues a tu casa te darás cuenta que no te queda bien y ya no podrás devolver la prenda, porque estaba en descuento.

3. Apoya el talento local y a los diseñadores emergentes, te sorprenderás de la excelente calidad y el buen diseño.

4. Aprovecha y compra prendas de calidad para tu fondo de armario, por ejemplo, una camisa blanca, un pantalón negro, un blazer, con ellas podrás armar diferentes looks fácilmente.