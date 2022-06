Herrera: "Sin esta hinchada no hubiéramos llegado donde estamos"

Hernán Darío Herrera, director técnico de Atlético Nacional, aprovechó la rueda de prensa posterior a la clasificación de su equipo a la final para agradecer a su cuerpo técnico, jugadores y aficionados por el apoyo y respaldo en el presente campeonato. De los hinchas, el Arriero contó una anécdota de cómo lo ayudaron a superar un quebranto de salud en Bogotá.

"Hoy quiero agradecer a todo mi cuerpo técnico que está acá, me falta nada más Pacho (Maturana) y otra gente que trabaja a mi lado, como los médicos, por el gran trabajo que se realizó con este equipo, hoy demostró mucha jerarquía ante un gran rival, hay que darle mucho mérito al profesor Juan Cruz Real, a todos los jugadores de Junior, gran partido de ellos, pero yo creo que Nacional también demostró cosas muy buenas", comentó el estratega.

Y añadió: "de acá en adelante hay que seguir trabajando, no hemos ganado nada, vamos a seguir luchando la final con el que nos toque y un agradecimiento muy especial a la hinchada, sin esta hinchada, de todo Colombia, no hubiéramos llegado donde estamos".

Sobre los hinchas, contó de su apoyo en la capital del país previo al juego frente a Millonarios: "en Bogotá yo no podía dirigir el partido contra Millonarios, al otro día yo estaba muy enfermo, pero yo cuando salí al hotel y vi a toda esa hinchada de Nacional, con esa 'berraquera' que tenía, yo me levanté también, me tocó dirigir el partido, no podía moverme mucho, pero con esa hinchada uno va hasta el final. Con esa hinchada y ese estadio tan bonito, a uno le da alegría de estar acá en Nacional".

Finalmente, el Arriero envió un mensaje a sus dirigidos: "a los jugadores, todos los jugadores que yo tengo bajo mi mando, hay que agradecerles mucho, han mostrado categoría, han mostrado berraquera, hay otro Nacional diferente, hoy Junior se nos fue encima pero ellos manejaron el partido, lo remontaron, le pasaron por encima. Ahora la final y espero que siga el apoyo de todos ustedes y vamos pa'delante".

Nacional estará enfrentando en la final al Deportes Tolima, La Equidad o el Medellín. Su rival se definirá este jueves.