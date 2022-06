Stranger Things 4: ¿Will es el villano de la serie?

El pasado 27 de mayo se estrenó el volumen 1 de la cuarta temporada de Stranger Things, a partir de ese día los primeros siete capítulos de la serie se encuentran disponibles en Netflix, y los tres restantes llegarán a la plataforma el próximo 1 de julio. Los creadores de la serie, los Hermanos Duffer, anunciaron que el último capítulo de esta entrega tendrá una duración de más de dos horas.

En medio de la espera los fanáticos de la serie han creado diferentes teorías sobre el desenlace de la temporada actual, en una de ellas afirman que Will, Noah Schnapp, es el verdadero villano de la serie.

A continuación le compartimos dos teorías publicadas por el creador de contenido Pasker Geek en TikTok, las cuales contienen spoilers de la cuarta temporada de Stranger Things.

Will es el villano de toda la saga

La primera afirma que todos los monstruos que vemos en el 'Upside down' son representaciones del juego favorito de Will, Calabozos y dragones. Cuando Nancy, Steve, Robbie, y Eddie están buscando las armas en el 'Upside down' el tiempo no avanza, se quedó inmovil en la fecha 6 de noviembre de 1983, la misma fecha en que Will se perdió, lo que significa que el 'Upside down' fue creado ese día, que Will lo creó.

Hasta el momento se cree que Eleven, Millie Bobby Brown, fue quien creó el 'Upside down' cuando envió a Vecna a este lugar, pero la cinta que toma el doctor para mostrarle a Eleven sus recuerdos es del 8 de septiembre de 1979.

Tras conocer estos datos es un poco extraño que el tiempo avanzara de 1979 a 1983, año en que se detuvo. Esta teoría asegura que Eleven no creó este mundo, pero sí tuvo la fuerza necesaria para enviar a Vecna al futuro donde Will ya lo había creado.

Además, en la primera temporada Joyce, Winona Ryder, habla con Hopper y le dice que Will "no es como tu, no es como yo, no es como la mayoría, es un niño sensible". Lo mismo le dice Victor Creel sobre vecna, "mi muchacho, él era un niño sensible".

Para respaldar esta teoría los fanáticos de la serie recuerdan una entrevista donde le dijeron a Caleb McLaughlin, quién interpreta a Lucas, que diera una pista de la cuarta temporada, a la que el actor respondió "traidor".

Eddie es el número 10

En el primer capítulo de la cuarta temporada Eddie le dice a Chrissy que de pequeño se veía muy diferente a su apariencia actual. "Me veía muy diferente, me había rapado y no tenía estos increíbles tatuajes". Además, el personaje siempre lleva una banda en la muñeca, donde se supone va el tatuaje, y cuando los demás le contaron sobre Eleven y sus poderes no se vió tan sorprendido. Los fanáticos de la serie afirman que número 10 es el único de todos los niños que no tiene los ojos reventados tras el ataque de Eleven.