La molestia que tendría Vargas Lleras por ser vinculado en temas de campaña

A pocos días de las elecciones presidenciales, el nombre del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien recientemente sufrió un accidente en bicicleta y se encuentra en recuperación, ha sonado por dos temas concretos. El primero, está relacionado con la aparición de una cuenta falsa en Twitter en la que se hablaba de un supuesto apoyo a la candidatura de Rodolfo Hernández. Ante esto, el mismo Vargas Lleras salió a desmentir esa información.



Y el otro hecho por el que ha sonado el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, es por una declaración de Rodolfo Hernández en la revista SOHO en la que dijo que le gustaría que él fuera su ministro de Defensa.



Estos dos hechos, según fuentes cercanas, tendrían “incómodo” a Vargas Lleras. Según indicaron personas allegadas, él está concentrado en su recuperación y en retomar su movilidad. Incluso, esta semana le habrían dicho que volver a caminar podría tardar varios meses.



Vargas Lleras, indican fuentes, no ha hablado con los candidatos presidenciales ni con representantes de las campañas presidenciales, y estaría “incómodo” por estar siendo mencionado en asuntos de la contienda electoral.

Cabe señalar que Rodolfo Hernández, después de la declaración de SOHO, en la que dijo que quedó de hablar con Vargas Lleras, ha publicado dos trinos donde aclara la supuesta intención de tenerlo, en caso de que gane, en su gabinete.

En uno de ellos indicó: "quiero aclarar que no he tenido ninguna reunión con el doctor Vargas Lleras y tampoco le he ofrecido algún puesto en la presidencia", dice una parte del mensaje. En otro trino, agregó: "no voy a trabajar con Vargas Lleras, fue una respuesta hipotética de un caso hipotético".