Rodolfo Hernández: "no he ofrecido puesto en Presidencia a Vargas Lleras"

Tras abrir la posibilidad de que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras fuera eventualmente su ministro de Defensa, si llega a ganar las elecciones presidenciales, el candidato Rodolfo Hernández salió a precisar que aún no le ha hecho ofrecimiento alguno a Vargas Lleras, ni que se han reunido.

"Quiero aclarar que no he tenido ninguna reunión con el doctor Vargas Lleras y tampoco le he ofrecido algún puesto en la Presidencia. Lo que dije en el vídeo fue una respuesta a lo que me pregunta Eva. Lo digo una vez más: mi única alianza es con el pueblo colombiano", indicó a través de sus redes sociales.

Precisamente, como indica Hernández, su declaración se dio en una entrevista con la Revista Soho. Allí había indicado textualmente que "quedamos de hablar seguramente la semana entrante. Hablé con Luz María Zapata, su esposa, y estamos en eso. Imagínese semejante personaje. Para mí, con el temperamento que tiene, la experiencia en la parte ejecutiva y el mando que genera, en el Ministerio de Defensa”.

Sobre esta polémica, el candidato Gustavo Petro también se sumó indicando que "Vargas Lleras sería un buen ministro para hacer la guerra. Yo creo que lo que hay que hacer es la paz. Colombia no merece cuatro años más de hacer trizas la paz".