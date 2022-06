Canciones de BTS traducidas al español: Letra y video de Yet to Come

'Yet To Come (The Most Beautiful Moment)' es una de las tres nuevas canciones estrenadas por BTS en su nuevo álbum 'Proof', el cual es una antología que reúne 48 canciones lanzadas a lo largo de su carrera.

Letra de 'Yet To Come (The Most Beautiful Moment)' traducida al español

¿En realidad fue lo mejor?

Porque solo me interesa ver el después

Con esfuerzo, pasamos

Por todos los días de ayer

De una manera muy linda

Sí, el pasado fue realmente lo mejor

Pero mi mejor es lo que viene en seguida

No estoy bromeando, no, es en serio

Rumbo a ese día

Hasta que yo ya no tenga aliento

Tú y yo, el mejor momento aún está por llegar

El momento aún está por llegar, sí

Todos, no estoy seguro desde cuando

Empezaron a decir que somos los mejores

Todos esos nombres desconocidos

Ahora son solamente cosas que cargar

Nos gustaba la música

Solo corríamos por lo nuestro

Prometo que seguiremos

Volviendo por más

En algún lugar en el fondo de tu corazón

Aún vive un niñito

Mi momento aún está por llegar

Aún está por llegar

(¿Tú tienes un sueño? ¿Cómo será el fin de ese camino?

El momento aún está por llegar, sí

(En el silencio de la noche, no dejamos de movernos)

Aún está por llegar

(Vamos a tocar el cielo ante de que el día se acabe)

El momento aún está por llegar, sí

(Esto es solo el comienzo, lo mejor aún está por llegar)

En algún momento nos pusieron etiquetas desagradables

Todavía nos avergüenza que nos digan que somos los mejores

Sabes, tan solo me gusta la música

Las cosas no han cambiado tanto desde aquel momento

Probablemente, si te digo que no han cambiado tanto

Me vas a decir que todo eso es mentira, sí

Yo he cambiado bastante

Pero nada ha cambiado

Un nuevo capítulo

Todo momento es mi nuevo mejor momento

Como si yo tuviera trece años ahora

Rimando como lo hacía en eso entonces, huh

Todavía tengo mucho que aprender

Mucho con lo que rellenar mi vida

Si me preguntas la razón

Mi corazón te dice

Eso no es lo que somos, las expectativas del mundo

Eso no es lo que somos, ese paso por ser el mejor

(Eso no es lo que somos)

Coronas, flores y un montón de trofeos

(Eso no es lo que somos)

Sueños y esperanza y seguir adelante

(Eso es lo que somos)

Después de un largo camino, volvemos al mismo sitio

Volvemos al comienzo

En algún lugar en el fondo de tu corazón

Aún vive un niñito

Mi momento aún está por llegar

Aún está por llegar

(¿Tú tienes un sueño? ¿Cómo será el fin de ese camino?

El momento aún está por llegar, sí

(En el silencio de la noche, no dejamos de movernos)

Aún está por llegar

(Vamos a tocar el cielo ante de que el día se acabe)

El momento aún está por llegar, sí

(Esto es solo el comienzo, lo mejor aún está por llegar)

Así que, ¿en realidad fue lo mejor?

Porque solo me interesa ver el después

Deslumbrantes, pasamos

Por todos los recuerdos

De una manera muy linda

Sí, el pasado fue realmente lo mejor

Pero mi mejor es lo que viene en seguida

Seguiremos cantando hasta el amanecer

Rumbo a ese día

De nuestra manera

Tú y yo, el mejor momento aún está por llegar

Letra de 'Yet To Come (The Most Beautiful Moment)' en su idioma original

Was it honestly the best?

'Cause I just wanna see the next

부지런히 지나온

어제들 속에

참 아름답게

Yeah the past was honestly the best

But my best is what comes next

I'm not playin', nah for sure

그날을 향해

숨이 벅차게

You and I, best moment is yet to come

Moment is yet to come, yeah

다들 언제부턴가

말하네 우릴 최고라고

온통 알 수 없는 names

이젠 무겁기만 해

노래가 좋았다고

그저 달릴 뿐이라고

Promise that we'll

Keep on coming back for more

너의 마음속 깊은 어딘가

여전한 소년이 있어

My moment is yet to come

Yet to come

(당신은 꿈꾸는가, 그 길의 끝은 무엇일까)

Moment is yet to come, yeah

(모두가 숨죽인 밤, 우린 발을 멈추지 않아)

Yet to come

(We gonna touch the sky, 'fore the day we die)

Moment is yet to come, yeah

(자 이제 시작이야, the best yet to come)

언젠가부터 붙은 불편한 수식어

최고란 말은 아직까지 낯간지러워

난 난 말야 걍 음악이 좋은 걸

여전히 그때와 다른 게 별로 없는걸

아마 다른 게 별로 없다면

You'll say it's all a lie, yeah

난 변화는 많았지만

변함은 없었다 해

A new chapter

매 순간이 새로운 최선

지금 난 마치 열세 살

그때의 나처럼 뱉어

Huh

아직도 배울게 많고

나의 인생 채울게 많아

그 이유를 물어본다면

내 심장이 말하잖아

We ain't about it 이 세상의 기대

We ain't about it 최고란 기준의 step

(We ain't about it)

왕관과 꽃, 수많은 트로피

(We ain't about it)

Dream and hope and goin' forward

(We so about it)

긴긴 원을 돌아 결국 또 제자리

Back to one

너의 마음속 깊은 어딘가

여전한 소년이 있어

My moment is yet to come

Yet to come

(당신은 꿈꾸는가, 그 길의 끝은 무엇일까)

Moment is yet to come, yeah

(모두가 숨죽인 밤, 우린 발을 멈추지 않아)

Yet to come

(We gonna touch the sky, 'fore the day we die)

Moment is yet to come, yeah

(자 이제 시작이야, the best yet to come)

So was it honestly the best?

Cause I just wanna see the next

눈부시게 지나온

기억들 속에

참 아름답게

Yeah the past was honestly the best

But my best is what comes next

We'll be singin' till the morn

그날을 향해

더 우리답게

You and I, best moment is yet to come