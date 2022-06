‘Proof’ de BTS: La banda de K-POP estrenó su nuevo álbum / ()

La exitosa banda de K-POP, BTS, estrenó su nuevo álbum llamado 'Proof'. Este trabajo cuenta con 3 CD, en los que se incluyen sus canciones más exitosas desde su debut en el 2013.

'Proof' cuenta con dos versiones, la edición estándar y la compacta. Las ARMY podrán encontrar la caja exterior, fotografías, letras de las canciones, 3 CD, photocards y un póster. En la versión estándar se incluirán menos fotografías, y de menor calidad.

La versión deluxe de 'Proof' tendrá un costo de 51 dólares, mientras que la sencilla tendrá un valor de 17.92 dólares, lo que equivale a 209.000 y 70.000 pesos colombianos respectivamente.

Con este lanzamiento las ARMY podrán disfrutar de tres nuevas canciones interpretadas por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, las cuales son 'Yet To Come', 'Run BTS' y 'For Youth', y se encuentran disponibles en las diferentes plataformas de streaming.

La banda de K-POP estrenó el videoclip de 'Yet To Come' en YouTube, y a menos de 24 horas de su estreno cuenta con casi 40 millones de reproducciones en la plataforma.

Lista de canciones CD 1 de 'Proof'

Born Singer

No More Dream

N.O

Boy In Luv

Danger

I Need U

RUN

Fire

Blood, Sweat & Tears

Spring Day

DNA

Fake Love

IDOL

BWL

ON

Dynamite

LGO

Butter

Yet To Come (The Most Beautiful Moment)

Lista de canciones CD 2 de 'Proof'

RUN BTS

Intro: Persona

Stay

Moon

Jamais Vu

Trivia: Seesaw

BTS Cypher PT. 3: KILLER

Outro: Ego

Her

Filter

Friends

Singularity

00:00 (Zero O'Clock)

Euphoria

Dimple

Lista de canciones CD 3 de 'Proof'