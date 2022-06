Finalmente, Rodolfo Hernández sí regresará al país

Menos de seis horas después de que el candidato presidencial Rodolfo Hernández anunciara que por temas de seguridad no volvería al país hasta el día de las elecciones, el propio candidato reversó su decisión tras dialogar con el ministro del Interior.

“El ministro Daniel Palacios y el Gobierno Nacional me están proporcionando todas las seguridades para regresar a Colombia. El sábado estaré nuevamente con ustedes”, aseguró el ingeniero a través de sus redes sociales.

El exalcalde de Bucaramanga se encontraba este jueves 9 de junio adelantando actividades de campaña desde Miami, Estados Unidos. Para el resto de semana, se suponía, iba a retomar su agenda por las regiones del país.

El Gobierno Nacional, previo al anuncio de Hernández, había confirmado que garantizaría la seguridad del candidato y la aumentaría en caso de ser necesario. Se espera, precisamente, un pronunciamiento oficial sobre si se reforzarán o no las medidas.

Hernández había dicho que no regresaba

El candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, desde Miami y luego de revelar que fue amenazado, anunció que, por ahora, no regresará al país.

“Pero ya, con lo que está pasando ayer y hoy en Colombia, sí me toca tomar medidas de precaución, ser prudente, y la primera que hemos tomado es que no me voy para Colombia (…)”, indicó Hernández desde Miami.

Previamente el candidato presidencial había manifestado que por su situación de seguridad había decidido suspender sus actividades en plaza pública.

“Por mi seguridad, y para garantizar la posibilidad de una elección democrática este 19 de junio, he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones”.

Los anuncios de Rodolfo Hernández se conocen en medio de la polémica que ha habido por la filtración de unos vídeos del Pacto Histórico, donde se ve a Roy Barreras hablando sobre estrategia de campaña, de dividir al centro y el que también menciona a Federico Gutiérrez, Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo.