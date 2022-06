López Obrador confirma que no va a la Cumbre de las Américas

Durante su conferencia diaria en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la Cumbre de las Américas, que se lleva a cabo esta semana en Los Ángeles y confirmó que no va a asistir a esa cita.

“Ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la Cumbre, va en mi representación y en la del Gobierno, (el canciller) Marcelo Ebrard y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América", expresó el mandatario mexicano.

Unas semanas antes, López Obrador había pedido al presidente estadounidense Joe Biden que invitara a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela y que no excluyera a ningún país de esa cumbre continental. De esa forma se convirtió en el vocero de los países que no han recibido invitación e incluso, impulsó a otros como Guatemala a cancelar su presencia.

El rechazo de López Obrador no significa, sin embargo, que México se va a quedar sin representación, pues estará el canciller Marcelo Ebrard, quien es uno de los más altos funcionarios de su gobierno.

Esa cumbre en Estados Unidos se ha convertido en el centro de las polémicas por la decisión de no invitar a países que no se consideran democrático,s o cuyos gobiernos esa nación no reconoce.