Canciones de BTS traducidas al español: Sobre esto habla ‘Stay’

‘Stay’ es el séptimo sencillo de ‘BE’, el último álbum de estudio de BTS. El tema fue escrito por Jin durante la pandemia y, por ello, retrata varios de los sentimientos que tuvo cuando se enfrentó al confinamiento.

En medio de una entrevista con Weverse Magazine reveló: “Solíamos ver a nuestros fans y era genial, pero ahora eso es algo que ya no podemos hacer. Pensé que todo se sentía como un sueño. Quería decir: Solíamos ser muy felices juntos, pero ahora siento que tu propia existencia era un sueño”.

Y durante el proceso creativo entendió algo nuevo “Sentí como si una parte de mi vida hubiera desaparecido. Cuando teníamos una agenda ocupada con la que lidiar, a veces pensaba que tal vez sería divertido no tener trabajo, pero cuando ese trabajo ya no existía todo perdió sentido. muy rápidamente. Me sentía inseguro cuando no tenía nada que hacer, ya que estoy tan acostumbrado a estar ocupado, y sentirme inseguro me hizo pensar más en las cosas que me gustan y en lo que debería hacer para ser más feliz, además del trabajo”.

‘Stay’ traducida al español:

[Verso 1: Jung Kook, Jin]

Fue un sueño

Creo que te vi

Cuando abro mis ojos

Habitación sin nadie

[Refrán: Jung Kook, Jin]

Todavía estoy ordenando

Un corazón que late más fuerte que nunca

Incluso si estamos en cualquier lugar en cualquier momento en este momento

Juntos, donde sea, sí (Donde sea que sí)

[Verso 2: RM, Jung Kook]

Creo que la repetición también es una bendición

No sé, dentro de mi

No puedo verte

Junté mis manos

Inmutable mañana

Como un loco sigo diciendo

Donde quiera que estés

Se que siempre te quedas

[Pre-Estribillo: RM, Jin, Jung Kook]

Donde esa nube pasó

Permanecer

Te lo digo con los labios secos

Quédate, quédate, quédate, quédate (siempre)

[Estribillo: Jung Kook, Jin]

Sí, sé que siempre te quedas

Sí, sé que siempre te quedas

Sí, sé que siempre te quedas

[Post-Estribillo: Jin, Jung Kook]

Brillante hoy

Por todo eso

Oh, cada noche y día

Sí, sé que siempre te quedas

[Verso 3: RM]

Ahora mismo pienso en ti

Donde quiera que estés

Que es tan importante

Nos conectamos a 7G

No es el fin del mundo

El presente, brilla como una perla

Estas son solo algunas olas

Pero te cambiaré

[Refrán: Jin, Jung Kook]

Todavía estoy ordenando

Una estrella que luce más brillante que nunca

Incluso si estamos en cualquier lugar en cualquier momento en este momento

Donde quiera que estés

Se que siempre te quedas

[Pre-Estribillo: RM, Jin, Jungkook]

Donde esa nube pasó

Permanecer

Te lo digo con los labios secos

Quédate, quédate, quédate, quédate (siempre)

[Estribillo: Jung Kook, Jin]

Sí, sé que siempre te quedas

Sí, sé que siempre te quedas

Sí, sé que siempre te quedas

[Post-Estribillo: Jung Kook, Jin]

Brillante hoy

Por todo eso

Oh, cada noche y dia

Sí, sé que siempre te quedas

[Outro: Jung Kook]

El viento frio sopla

Extiende tu mano y siente tu respiración

Cierro mis ojos

Estamos juntos

‘Stay’ en idioma original:

kkumieosseulkka

neol bon geos gata

nuntteumyeon dasi

amudo eobsneun bang

gamanhi nan jumuneul geoleo

geu eoneu ttaeboda keuge ttwineun heart

i sungan uli eonjelado eodi issdaedo

Together, wherever, yeah

(Wherever, yeah)

banbogdo bogin geos gata

nado moleugesseo naui sogeul (ooh)

neol bol sun eobseulkka

gamanhi moabone du soneul (ooh)

byeonhaji anhneun naeil

michinnomcheoleom I keep sayin’

Wherever you are

I know you always stay

jeo guleumi jinagan jalie

Stay

maleun ibsullo neoege malhae

Stay, stay, stay, stay

(Always)

Yeah, I know you always stay

Yeah, I know you always stay

Yeah, I know you always stay

chanlanhan oneului (ooh)

geu moduleul wihae

Oh, every night and day (ooh)

Yeah, I know you always stay

balo jigeum nan neol saenggaghae

niga eodie issdeonji

geuge mwoga jungyohae

We connect to 7G

It ain’t the end of the world

The present, it shine like a pearl

igeon myeoch padonge bulgwa

hajiman naega neol bakkwonoheul geoya

gamanhi nan jumuneul geoleo

geu eoneu ttaeboda balgge boineun star

i sungan ulin eonjelado eodi issdaedo

Wherever you are

I know you always stay

jeo balami jinagan badae

Stay

gudeun ibsullo nege maleul hae

Stay, stay, stay, stay

(Always)

Yeah, I know you always stay

Yeah, I know you always stay

Yeah, I know you always stay

chanlanhan oneului (ooh)

geu moduleul wihae

Oh, every night and day (ooh)

Yeah, I know you always stay

chanbalami buleowa

son naemileo ne sumgyeoleul neukkyeo

nun gameun eoneusae

ulin hamkkein geol