Hernández: “No debo nada a nadie. Si quieren mermelada compren en tiendas” /

El próximo 19 de junio se desarrollará la segunda vuelta presidencial, en donde Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se disputarán el cargo político más importante de Colombia. Queda un poco más de dos semanas para el desarrollo de estos comicios y los candidatos están buscando la manera de simpatizar con los colombianos. Así como de hacerles llegar sus propuestas y planes para el país, para convencerlos de que voten por ellos.

Rodolfo Hernández es el candidato sorpresa de esta contienda electoral, pues para muchos la segunda vuelta sería entre el exaspirante Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. No obstante, evidentemente Hernández logró superar en las elecciones al excandidato del Equipo por Colombia.

En las últimas horas, el candidato Rodolfo Hernández compartió un video en su perfil de Twitter para aclarar un tema por el cual algunos colombianos están dudando en darle su voto el próximo 19 de junio.

En el trino Rodolfo Hernández comentó: "Dejemos las cosas claras: yo no le debo nada a nadie. Yo gobernaré para los colombianos, no para estar pagándole favores a nadie 🇨🇴💪🏻. El que quiera mermelada que vaya a comprarla al supermercado".

No obstante, el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción ha sido cuestionado por un video de hace un tiempo en donde habla sobre el expresidente Uribe.

En dicho clip Rodolfo Hernández comentaba: "Yo siento que él (Uribe) me quiere. Yo sí lo aprecio. Él me ayudó a mí, Uribe, no el Centro Demócratico, él. Cuando me escuchó el discurso dijo 'venga pa acá, Hotel Chicamocha 26 de marzo de 2015', y dijo 'cuente ese discurso aquí' y pidió a toda la gente que 'el que me quiera acompañar a mí, vote por Rodolfo'. Yo tengo una deuda de gratitud con él (Uribe),"

Las declaraciones de Hernández se dan tras las críticas por sus declaraciones de su aprecio a Uribe y porque, tras los resultados el pasado domingo 29 de mayo, uribistas como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia expresaron que su voto el 19 de junio sería por Rodolfo.