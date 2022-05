Condenan a la autora de "Cómo asesinar a tu marido" por matar a su esposo /

Y en una historia donde la ficción se volvió realidad, la escritora estadounidense Nancy Crampton Brophy, fue condenada por haber matado a su marido en junio de 2018.

La escritora de 71 años, fue hallada culpable de asesinato en segundo grado por haberle disparado dos veces en el corazón a su esposo, Daniel Brophy, quien entonces tenía 63 años.

El fiscal Shawn Overstreet aseguró en el juicio que Crampton tenía problemas económicos y que su esposo Brophy no podía solventarlos, por lo que decidió asesinarlo.

Por su parte la escritora de "Cómo asesinar a tu marido", negó haber cometido el crímen y aseguró que sus problemas de dinero se habían resuelto mucho antes de la muerte de su esposo, y que el cuchilo con el que la policía cree que cometió el asesinato, lo había comprado como parte de la investigación para una novela.

La pareja había estado casada durante 27 años y lo curioso del caso es que ella había escrito tiempo antes una entrada en su blog titulada, justamente, "Cómo asesinar a tu marido", en la que describía cinco motivos principales y las armas adecuadas que escogería si su personaje fuera a matar a su marido en una de sus novelas románticas.

Leer más:

Aunque la sentencia no ha sido emitida, Crampton Brophy se enfrenta a cadena perpetua, por lo que asegura que no es la culpable de la muerte de su esposo, a pesar de ser la autora de novelas románticas basadas en relaciones que se echan a perder y tramas de suspenso de cómo eliminar al cónyuge sin dejar rastro y no levantar sospecha, como "El policía equivocado", "El marido equivocado", entre otras.