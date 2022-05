Canciones de BTS traducidas al español: De esto trata ‘Boy with luv’

'Boy with Luv' de BTS y Halsey rompió diferentes récords desde su lanzamiento, en Spotify superó los 400 millones de streams y si video musical en YouTube superó el billón de reproducciones.

La canción es el primer tema principal de la banda de K-POP en colaboración con una artista estadounidense.

'Boy with Luv' traducida al español

Cuéntame todo, ¿cómo ha sido tu día?

Oh, dímelo (oh sí, oh sí, oh sí, oh sí)

Qué es lo que te hace feliz

Oh, envíame un mensaje (oh sí, oh sí, oh sí, oh sí)

Todas tus fotos

Quiero dejar cerca de mi almohada, oh, nena

Ven a ser mi profesora

Enséñame todo acerca de ti

Las cosas más básicas

Escucha, amor, estoy

Volando alto en el cielo

(Con las dos alas que me diste)

Ahora está tan alto aquí

Te quiero sintonizado con mis ojos

Sí, me estás convirtiendo en un chico enamorado

Oh, cielos, oh, cielos

Me dejaste encantado tan rápido

Quiero estar contigo todo el tiempo

Oh, cielos, oh, cielos

Buscando algo bien

Ahora logro entenderlo

El amor no es nada más fuerte

Que un chico, que un chico enamorado

El amor no es nada más fuerte

Que un chico, un chico enamorado

Desde que te conocí, sí, te volviste mi vida, sí

Eres la estrella que convierte

Cosas normales en extraordinarias

Una tras otra, todos las cosas son especiales

Las cosas que a ti te gustan, la manera con que hablas o caminas

Y todos tus hábitos comunes

Todo el mundo dice que yo era pequeño

Y ahora me volví un héroe (oh, no)

Yo les digo que algo como el destino

Nunca ha sido para mí (oh, no)

La paz mundial (de ninguna manera)

Una gran orden (de ninguna manera)

Solo quiero cuidarte

(Chico enamorado)

Escucha, amor, estoy

Volando alto en el cielo

(Con las dos alas que me diste)

Ahora está tan alto aquí

Te quiero sintonizado con mis ojos

Sí, me estás convirtiendo en un chico enamorado

Oh, cielos, oh, cielos

Me dejaste encantado tan rápido

Quiero estar contigo todo el tiempo

Oh, cielos, oh, cielos

Me hiciste volar tan rápido

Ahora logro entenderlo

El amor no es nada más fuerte (lo quiero)

Que un chico, que un chico enamorado

El amor no es nada más fuerte

Que un chico, que un chico enamorado

Voy a hablar claramente

A veces me sentía un poco atrapado

Cielos elevados, pasillos ampliados

A veces yo rezaba para poder escaparme

Pero tu dolor es mi dolor

Cuando me di cuenta de eso, prometí a mí mismo

Con las alas de Ícaro que me diste

No en dirección al cielo, pero a ti

Déjame volar

Oh, cielos, oh, cielos

He esperado toda mi vida

Quiero estar contigo todo el tiempo

Oh, cielos, oh, cielos

Buscando algo bien

Ahora logo entenderlo

Quiero algo más fuerte

Que un momento, que un momento, amor

El amor no es nada más fuerte

Que un chico, que un chico enamorado

'Boy with Luv' en idioma original

모든 게 궁금해 how's your day

Oh tell me (oh yeah oh yeah, ah yeh ah yeh)

뭐가 널 행복하게 하는지

Oh text me (oh yeah oh yeah, oh yeah oh yeah)

Your every picture

내 머리맡에 두고 싶어 oh bae

Come be my teacher

네 모든 걸 다 가르쳐줘

Your one, your two

Listen my my baby 나는

저 하늘을 높이 날고 있어

(그때 니가 내게 줬던 두 날개로)

이제 여긴 너무 높아

난 내 눈에 널 맞추고 싶어

Yeah you makin' me a boy with love

Oh my my my, oh my my my

I've waited all my life

네 전부를 함께하고 싶어

Oh my my my, oh my my my

Looking for something right

이제 조금은 나 알겠어

than a moment, than a moment, love

(Ooh ah ooh ah ooh ah ooh ah ah) I have waited longer

(Ooh ah ooh ah ooh ah ooh ah ooh)

For a boy with, for a boy with love

널 알게 된 이후 ya 내 삶은 온통 너 ya

사소한 게 사소하지 않게 만들어버린 너라는 별

(Oh yeah) 하나부터 열까지 ay ay 모든 게 특별하지 ay

너의 관심사 걸음걸이 말투와

사소한 작은 습관들까지 (Hope world)

Ay 다 말하지 너무 작던 내가 영웅이 된 거라고 (oh nah)

난 말하지 운명 따윈 처음부터 내 게 아니었다고 (oh nah)

세계의 평화 (no way)

거대한 질서 (no way)

그저 널 지킬 거야 난 (boy with love)

Listen my my baby 나는

저 하늘을 높이 날고 있어

(그때 니가 내게 줬던 두 날개로)

이제 여긴 너무 높아

난 내 눈에 널 맞추고 싶어

Yeah you makin' me a boy with love

Oh my my my, oh my my my

You got me high so fast

네 전부를 함께하고 싶어

Oh my my my, oh my my my

You got me fly so fast

이제 조금은 나 알겠어

than a boy with love

(Ooh ah ooh ah ooh ah ooh ah ah) love is nothing stronger

(Ooh ah ooh ah ooh ah ooh ah ooh) (than a boy with) than a boy with love

툭 까놓고 말할게

나도 모르게 힘이 들어가기도 했어

높아버린 sky, 커져버린 hall

때론 도망치게 해달라며 기도했어

But 너의 상처는 나의 상처

깨달았을 때 나 다짐했던걸

니가 준 이카루스의 날개로

태양이 아닌 너에게로

Let me fly

Oh my my my, oh my my my

I've waited all my life

네 전부를 함께하고 싶어

Oh my my my, oh my my my

Looking for something right

이제 조금은 나 알겠어

than a moment, than a moment, love

(Ooh ah ooh ah ooh ah ooh ah ah) love is nothing stronger

(Ooh ah ooh ah ooh ah ooh ah ooh) (than a boy with) than a boy with love