Canciones de BTS traducidas al español: Sobre esto habla ‘Fly To My Room’

‘Fly To My Room’ es el segundo sencillo de ‘BE’ el quinto álbum de BTS, del cual salieron canciones como ‘Dynamite’ y ‘Stay’.

Coescrito por RM, Suga y J-Hope, mientras permanecían en confinamiento, muestra el lado más vulnerable de estos chicos, que tuvieron que parar sus planes de iniciar una nueva gira, debido a la COVID-19.

Por lo que decidieron escribir sobre su habitación que, durante semanas, se convirtió en un pequeño universo, en el que todos lidiaron con la frustración de no poder salir y continuar con sus vidas, pero terminó siendo ideal para redescubrirse.

‘Fly To My Room’ traducida al español:

[Introducción: Jimin, V]

Vamos déjame volar a mi

Baja la mirada y haz zoom a cualquier lugar

Yo ahora déjame volar a mi

Sácame de mi blues

Y ahora me siento como nuevo

[Verso 1: Jimin, V]

Cada día

Es frustrante y me estoy volviendo loco

Siento que todavía es el primer día

Que alguien me devuelva ese reloj

Perdí todo este año

Yo sigo en la cama

Engañando

Me está matando lentamente, nah

De todas formas

Quiero irme de cualquier manera

No hay manera

Esta habitación еs mi todo

Entonces que hacer aqui

En mi mundo

Vamos a cambiarlo

Si

[Estribillo: Jimin]

Déjamе volar a mi habitación

Baja la mirada y haz zoom a cualquier lugar

Ahora déjame volar a mi habitación

Sácame de mi blues

Y ahora me siento como nuevo

[Versículo 2: V, Jimin, ambos]

En todas partes

Me pregunto si esto fue asi

Este paisaje de repente extraño

Estoy encerrado en recuerdos

Incluso el escritorio viejo

La luz del sol cambiada

Parece especial

Estoy un poco menos solo, nah

Mejor manera

Acabo de encontrar una mejor manera

A veces llegamos a conocer

Roto es hermoso

Cuerpo ligero

Alejarse

Esta cosa tan surrealista

Si

[Estribillo: V]

Déjame volar a mi habitación

Baja la mirada y haz zoom a cualquier lugar

Ahora déjame volar a mi habitación

Sácame de mi blues

Y ahora me siento como nuevo

[Verso 3: Suga, j-esperanza]

Esta habitación es demasiada pequeña

Sí, para contener mis sueños (yah yah yah)

Aterrizando sobre la cama

Este es el lugar mas seguro

Sin alegría, sin tristeza, sin emoción

Solo lo acepto aquí (yah yeh yah)

A veces esta habitación se convierte en un bote de basura para las emociones

Abrázame

Me vuelven a saludar

A mis juguetes les gustan las personas

Está abarrotado como si te fueras de la ciudad

Sonido de TV

Solo tienes que cambiar de opinión

Este es un viaje que solo yo puedo disfrutar

Entrega de comida

Llénalo de optimismo, estoy lleno

[Estribillo: V]

Vamos déjame volar a mi

Baja la mirada y haz zoom a cualquier lugar

Yo ahora déjame volar a mi

Sácame de mi blues

Y ahora me siento como nuevo

[Estribillo: Jimin y V]

Déjame ir, déjame volar a mi habitación (ah)

Baja la mirada y haz zoom a cualquier lugar

Ahora déjame volar a mi habitación

Sácame de mi blues

Y ahora me siento como nuevo

Déjame volar a mi habitación

Baja la mirada y acércate a cualquier lugar (tú)

Ahora déjame volar a mi habitación (volar)

Sácame de mi blues (ah sí)

Y ahora me siento como nuevo (nuevo)

‘Fly To My Room’ en su idioma original:

tteonabolkka let me fly to my

shiseoneul natchugo eodideun mak zoom

jigeum nawa let me fly to my

Get me outta my blues

And now I’m feelin’ brand new

Everyday

dabdabhae michigesseo

Feel like it’s still day one

nuga jeo shigyereul jom dollyeojweo

olhae da ppaetgyeosseo

ajik nan chimdae sok

geobukhae sogi

It’s killin’ me slowly, nah

Anyway

tteonagopa any way

mweo bangbeobi eopseo

i bangi nae jeonbu

geureom mweo yeogil

nae sesangeuro

bakkweoboji mweo

Yeah

tteonabolkka let me fly to my room

shiseoneul natchugo eodideun mak zoom

jigeum nawa let me fly to my room

Get me outta my blues

And now I’m feelin’ brand new

Everywhere

yeogiga iraenna shipeo

gabjagi nasseon i punggyeong

gwaenhi chueoge jamgyeo

oraedwen chaeksangdo

dallajin haetbitto

teukbyeolhae boine

I’m little less lonely, nah

Better way

I just found a better way

Sometimes we get to know

Broken is beautiful

gabyeoweo momi

naraga meolli

This thing, so surreal

Yeah

tteonabolkka let me fly to my room

shiseoneul natchugo eodideun mak zoom

jigeum nawa let me fly to my room

Get me outta my blues

And now I’m feelin’ brand new

i bangeun neomu jakji

geurae naye kkumeul damgie (yeah)

chimdae geu wiro chakji

yeogiga jeil anjeonhae

eojjeom gippeumdo seulpeumdo eotteon gamjeongdo

yeogin geujeo badajune

ttaeron i bangi gamjeonge sseuregitongi dwaedo

nal anajune

tto nareul bangyeojune

saramdeul gateun naebang toydeul

machi shinaereul naon deushi bukjeogyeo

TV sorineun

saenggageun saenggagi bakkumyeon dwae

yeogin naman jeulgil su inneun travel

baedareumshigeun three star

nakkwanjeogeuro chaeweobwa, I’m full

tteonabolkka let me fly to my

shiseoneul natchugo eodideun mak zoom

jigeum nawa let me fly to my

Get me outta my blues

And now I’m feelin’ brand new (oh, whoa)

tteonabolkka let me fly to my room

shiseoneul natchugo eodideun mak zoom

jigeum nawa let me fly to my room

Get me outta my blues

And now I’m feelin’ brand new

tteonabolkka let me fly to my room

shiseoneul natchugo eodideun mak zoom (yeah)

jigeum nawa let me fly to my room

Get me outta my blues

And now I’m feelin’ brand new