Egan Bernal se destapa y confiesa por quién va a votar a la Presidencia

Tras varios meses siendo muy activo en redes sociales en el tema político, Egan Bernal, que ha sido criticado por opinar sobre este tema, hizo oficial el candidato al que le dará su voto en las próximas elecciones.

Las elecciones a la Presidencia de Colombia se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo, con dos candidatos claros para seguramente llegar a la segunda vuelta: Federico Gutiérrez y Gustavo Petro.

"Mi voto de confianza es para Fico Gutiérrez, teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy", inició el mensaje que publicó Egan Bernal.

"No puede haber más odio. No se puede sembrar más odio entre clases sociales, entre empresa-trabajador, por tener diferente forma de pensar, Fico Gutiérrez tiene la virtud de unir", añadió.

Egan Bernal resaltó que "muchas veces públicamente ha rechazado la forma con la que el Gobierno ha manejado y ha tratado al país", además, dejó claro que no se considera de extrema derecha ni extrema izquierda, pero sí es una persona que espera que haya un cambio en el país.

"Rechacé una cruz de Boyacá e hice la entrega de la camiseta del Tour a Colombia sin el presidente. Así que esto no es de fanatismo. No soy de extrema derecha, ni de extrema izquierda. Soy una persona más que cree que nos merecemos un cambio. Y que esto no puede continuar igual. Pero con sensatez. Espero que Fico Gutiérrez gane las elecciones y con ayuda de la izquierda pueda haber el avance que todos queremos. Egan está con Fico", resaltó.