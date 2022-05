Canciones de BTS traducidas al español: De esto trata Home / ()

Home es una de las canciones de BTS, el popular grupo surcoreano de K-POP. Fue lanzada digitalmente el 12 de abril de 2019 como parte del EP Map of the Soul: Persona.

La canción es interpretada en tres idiomas diferentes, coreano, inglés y español, y está dedicada a todas las fanáticas de la agrupación. Por lo que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook consideran a las ARMY su hogar.

Letra HOME- BTS traducida al español

(Estoy exhausto, amigo)

(¿Sabes qué?)

(Solo quiero ir a casa)

Mi corazón estaba tan loco

Que ni siquiera fui capaz de despedirme

Sí, me voy, nena

El mundo entero es mi hogar (whoa, whoa)

Loco por mí mismo

Como si todo se hiciera realidad en cuanto abro esa puerta

Como si estuviera a punto de mostrar algo grande al mundo

Me fui de casa

(Esperando que todas esas fantasías no terminen como ilusiones)

Oh, sí, lo hice, brillo con esos destellos

Tengo muchos amigos y un espacio tranquilo para mí

Sí, aún recuerdo cuando pensaba que podía hacer cualquier cosa

Vi el océano, sí, incluso antes de abrir esta puerta

Oh, sí

Cuanto más lleno, más vacío se pone (vacío)

Cuanto más estoy con alguien, más solo me siento

Tengo los ojos medio cerrados por una noche sin dormir

El lugar donde te encuentras

Es posible que sea mi casa

Contigo, me siento rico

Ese lugar es mi casa

Antes que vuelva, enciende tu luz (luz)

Sí

Incluso sin decir nada, será cómodo

Mientras te tenga a ti, cualquier lugar será mi hogar

Sabes que quiero esa casa

Sabes que eres mi hogar

Tu amor, tu amor, tu amor (lo extraño)

Tu amor, tu amor, tu amor (lo quiero)

Tu toque, tu toque, tu toque (lo necesito)

Lalalalalalalala, me encanta

Se apaga la luz de la puerta y mis pies se sienten extraños

Aun cuando cierro los ojos debajo de la manta, me siento raro

Siento que estoy flotando y también siento que mis ojos giran

Me siento insignificante en este hermoso lugar

Me siento tan lamentable

El mundo piensa que lo tenemos todo

Casas grandes, coches grandes, grandes joyas con las que soñamos

Aunque tengo todo lo que he querido

Siento que algo me falta y es un sentimiento desconocido de alguien que logró todo

Aunque me vaya por esta puerta, tengo un lugar a dónde regresar

En la encrucijada, aún sigo pensando (pensando)

En ti, que me reconociste cuando no tenía nada

Pude sonreír al pensar en ti

El lugar donde te encuentras

Es posible que sea mi casa (casa)

Contigo, me siento rico (rico)

Ese lugar es mi casa (mi casa)

Antes que vuelva, enciende tu luz (luz)

Sí

Incluso sin decir nada, será cómodo

Mientras te tenga a ti, cualquier lugar será mi hogar

Sabes que quiero esa casa

Sabes que eres mi hogar

Algún día

Cuando el timbre suene tres veces

¿Me abrirás la puerta

Para que pueda pronunciar las palabras que aún no pude decir?

Porque las diré en ese entonces

Ha pasado mucho tiempo, mi casa (casa)

Contigo, me siento rico (rico, rico, rico)

He vuelto, hola, mi casa (casa, oh, sí)

Ah, dejaste la luz prendida (luz, luz, luz)

Sí

Incluso sin decir nada, sabes que será cómodo

Porque estabas aquí, ese lugar se convirtió en mi hogar

Sabes que quiero esa casa

Sabes que eres mi hogar

Tu amor, tu amor, tu amor (lo extraño)

Tu amor, tu amor, tu amor (lo quiero)

Tu toque, tu toque, tu toque (lo necesito)

Lalalalalalalala, me encanta

Letra de HOME - BTS en idioma original

미칠듯한 설레임에

인사조차 못 했어 (yeah, right)

Yeah, I'm going out, baby

온 세상이 내 집 (whoa, whoa)

Crazy for myself (yeah)

저 문을 열면 뭐든 다 될 것처럼 (right)

마치 무슨 본때를 보여줄 것처럼 (uh)

집을 나섰지 (이 모든 상상이 다 신기루로 끝나지 않길, ayy)

Oh, yeah I did it, me shine with flashin' lights

Got lot of friends, 고즈넉한 내 공간

그래 기억해 뭐든 다 할 수 있을 것만 같던 때

I saw the ocean, yeah, 이 문을 열기도 전에, oh, yeah

뭔가 채울수록 더 비어가

함께일수록 더 혼자인 것 같아

반쯤 감긴 눈, 잠 못 드는 밤

네가 있는 곳

아마 그곳이 mi casa

With you, I'ma feel rich (yeah)

바로 그곳이 mi casa

미리 켜둬 너의 switch, yeah (switch)

말을 안 해도 편안할 거야

너만 있다면 다 내 집이 될 거야

You know I want that ho-ho-ho-ho-ho-home

You know you got that ho-ho-ho-ho-ho-home

Your love, your love, your love (I miss that)

Your love, your love, your love (I want that)

Your touch, your touch, your touch (I need that)

La-la-la-la-la-la-la-la-la, I love it (yeah, yeah, yeah)

불 꺼진 현관에 (ayy) 내 발이 이상해 (ayy)

눈 감고 이불 안에 (ayy) 있어도 이상해 (ayy)

둥 붕 뜬 기분 빙 도는 두 눈

이 멋진 공간에 나 완전 초라해, ayy

완전 초라해, 세상은 우리가 세상을 다 가진 줄 아는군

꿈에 그리던 big house, big cars, big rings

내가 원한 건 모든 걸 가져도

뭔가 허전한 지금 모든 걸 이룬 자가 느낀 낯선 기분

But 지금 떠나도 돌아올 곳이 있기에 나서는 문, huh

갈림길에서 자꾸 생각나 (생각나)

볼품없던 날 알아줬던 너 (너)

니 생각에 웃을 수 있었어

니가 있는 곳

아마 그곳이 mi casa (casa)

With you, I'ma feel rich (rich)

바로 그곳이 mi casa (mi casa)

미리 켜둬 너의 switch, yeah (switch, switch, switch, yeah)

말을 안 해도 편안할 거야

너만 있다면 다 내 집이 될 거야

You know I want that ho-ho-ho-ho-ho-home

You know you got that ho-ho-ho-ho-ho-home

그 언젠가 초인종이 세 번 울리면

문을 열어주겠니?

미처 못한 인사를 전할 수 있게

그땐 말할게

오랜만이야 mi casa (casa)

With you, I just feel rich (rich, rich, rich, yeah)

다녀왔어 hi, mi casa (mi casa, oh, hi)

켜뒀구나 너의 switch, yeah (switch, switch, switch, yeah)

말을 안 해도 편안하잖아

네가 있어서 나의 집이 된 거야

You know I want that ho-ho-ho-ho-ho-home

You know you got that ho-ho-ho-ho-ho-home

Your love, your love, your love (I miss that)

Your love, your love, your love (I want that)

Your touch, your touch, your touch (I need that)

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la, I love it