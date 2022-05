Juez rechaza demanda de extinción de dominio contra el señalado narco alias “Falcon”

Un juez especializado rechazó la demanda de extinción de dominio que radicó la Fiscalía en contra de Juan José Valencia Zuluaga, a quien acusan de ser alias ‘Falcon’ un narco del ‘Clan del Golfo’ porque quedó mal hecha.

El juez rechazó el expediente por varias razones. Primero porque los funcionarios del ente acusador digitalizaron mal varios de los documentos y en “el expediente hay documentos que son de difícil lectura o que su contenido es directamente inapreciable”.

También llamó la atención al ente acusador el porqué ese expediente fue presentado de manera desordenada y sin pruebas.

“Se invita a la Fiscalía a presentar un expediente digital más organizado y condensado probatoriamente y no un sin número de foliatura que no hace más que hacer más denso y tortuoso el proceso (…)”, señaló.

De igual manera, indicó "presentar los documentos estrictamente necesarios como medios probatorios. Pues no vale el caso aportar otros elementos que no han sido enunciados como pruebas, tan simple como si esta no está referenciada como prueba admisible, su aporte no tiene relevancia procesal y legal extintiva alguna, pues lo único que genera esto es congestión documental en el expediente”.

La Fiscalía en julio de 2021 decomisó con fines de extinción de dominio 62 bienes de Juan José Valencia avaluados en más de $232.000 millones, entre los que se destaca una colección de vehículos de alta gama como Ferrari y camionetas blindadas.

La defensa del procesado asegura que su defendido es un empresario y no un narco y que aportará las pruebas en juicio.

La Fiscalía tendrá que volver a presentar la demanda de extinción de dominio.

Auto del juez que rechazó la demanda de extinción de dominio en contra de Juan José Zuluaga, alias 'Falcón', señalado de ser un narco del 'Clan del Golfo' / CARACOL RADIO

