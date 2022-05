Canciones de BTS traducidas al español: De esto trata Life Goes On

Esta es la letra traducida y en idioma original de la canción Life Goes On de BTS.

Letra de Life Goes On en español

Un día, el mundo se detuvo

Sin previo aviso

La primavera no sabía que debía esperar

Apareció sin avisar a nadie

En las calles donde se borraron las huellas

Estoy aquí, tirado en el piso

El tiempo sigue solo

Sin ninguna disculpa, sí

Parece que hoy va a llover otra vez

Ya estoy completamente empapado

Pero, aun así, ella no para

Corriendo más rápido que esa nube

Pensé que funcionaría

Al fin, solo soy un humano

Duele mucho

Esa gripe que el mundo me dio

Gracias a ella, estoy apretando el botón empolvado de volver

Bailando fuera del ritmo, caído en el piso

Cuando llegue el invierno, vamos a exhalar

Un aire cálido otra vez

No puedo ver el final

¿Será que hay una salida?

Mis pies no se mueven, oh

Cierra los ojos por un instante

Agarra mi mano aquí

Vamos a correr hacia ese futuro

Como un eco en el bosque

El día volverá

Como si nada hubiera pasado

Sí, la vida sigue

Como una flecha en el cielo azul

Otro día se va

En mi almohada, en mi mesa

Sí, la vida sigue

Así otra vez

Déjame decirte con esta canción

La gente dice que el mundo ha cambiado

Hmm, hmm, hmm, pero, afortunadamente, entre tú y yo

Nada ha cambiado todavía

Con la palabra siempre que comenzamos y terminamos el día

Vamos a conectar el hoy con el mañana

Ooh, aunque hayamos parado, no te escondas en la oscuridad

La luz brillará otra vez

No puedo ver el final

¿Será que realmente hay una salida?

No puedo mover los pies, oh

Cierra los ojos por un instante

Agarra mi mano aquí

Vamos a correr hacia ese futuro

Como un eco en el bosque

El día volverá

Como si nada hubiera pasado

Sí, la vida sigue

Como una flecha en el cielo azul

Otro día se va

En mi almohada, en mi mesa

Sí, la vida sigue

Así otra vez

Me acuerdo, oh, sí, sí, sí, sí

Me acuerdo, ooh, ooh

Me acuerdo, hmm, sí, sí, sí, sí

Letra de Life Goes On en idioma original

I remember (oh, ayy-yeah-yeah-yeah)

I remember (oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh)

어느 날 세상이 멈췄어, 아무런 예고도 하나 없이

봄은 기다림을 몰라서, 눈치 없이 와버렸어

발자국이 지워진 거리, 여기 넘어져있는 나

혼자 가네 시간이, 미안해 말도 없이, yeah

오늘도 비가 내릴 것 같아

흠뻑 젖어버렸네, 아직도 멈추질 않아

저 먹구름보다 빨리 달려가

그럼 될 줄 알았는데, 나 겨우 사람인가 봐

몹시 아프네, 세상이란 놈이 준 감기

덕분에 눌러보는 먼지 쌓인 되감기

넘어진 채 청하는 엇박자의 춤

겨울이 오면 내쉬자 더 뜨거운 숨

끝이 보이지 않아, 출구가 있긴 할까?

발이 떼지질 않아, 않아, oh

잠시 두 눈을 감아, 여기 내 손을 잡아

저 미래로 달아나자

Like an echo in the forest

하루가 돌아오겠지

아무 일도 없단 듯이

Yeah, life goes on

Like an arrow in the blue sky

또 하루 더 날아가지

On my pillow, on my table

Yeah, life goes on like this again

이 음악을 빌려 너에게 나 전할게 (ayy)

사람들은 말해 세상이 다 변했대 (yo)

Mmm-mmm-mmm-mmm

다행히도 우리 사이는 아직 여태 안 변했네

늘 하던 시작과 끝 "안녕"이란 말로

오늘과 내일을 또 함께 이어보자고

(Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ah)

멈춰있지만 어둠에 숨지 마 빛은 또 떠오르니깐

끝이 보이지 않아, 출구가 있긴 할까?

발이 떼지질 않아, 않아, oh

잠시 두 눈을 감아, 여기 내 손을 잡아

저 미래로 달아나자

Like an echo in the forest

하루가 돌아오겠지

아무 일도 없단 듯이

Yeah, life goes on

Like an arrow in the blue sky

또 하루 더 날아가지 (날아가지)

On my pillow, on my table

Yeah, life goes on like this again

I remember (oh, ayy-yeah-yeah-yeah)

I remember (oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh)

I remember (oh, ayy-yeah-yeah-yeah)

I remember (oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh)