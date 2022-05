‘RUN BTS’, la nueva canción de la banda presente en el CD2 de Proof

Por medio de sus redes sociales 'Big Hit Music', agencia de BTS, publicó la lista de canciones de dos de los tres discos que conforman el nuevo lanzamiento de la banda.

El nuevo álbum, llamado 'Proof', es una antología que recorre la historia de la banda y presenta tres canciones nuevas, una en cada CD.

Hasta el momento se le ha revelado a las ARMY dos nuevos títulos, 'Yet To Come (The Most Beautiful Moment') y 'RUN BTS'.

'RUN BTS' estará presente en el segundo CD y se encuentra coescrito por RM, J-Hope y Suga, integrantes de BTS, en colaboración con Daniel Caesar, Ludwig Lindell y Melanie Joy Fontana.

Los últimos álbumes de los idols fueron 'BE' y 'Map Of The Soul', lanzados en noviembre y febrero del 2020, desde entonces la banda de K-POP no estrena un álbum completo.

Las ARMY deben tener en cuenta que desde 28 de mayo al 2 de junio se publicarán diferentes fotografías de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook promocionando el álbum.

La última lista de canciones estará disponible a las 10 a m. del martes 10 de mayo y el álbum completo se estrenará el jueves 9 de junio a las 11.00 p. m., hora de Colombia.

La versión deluxe de 'Proof' tendrá un costo de 51 dólares, mientras que la sencilla tendrá un valor de 17.92 dólares, lo que equivale a 209.000 y 70.000 pesos colombianos respectivamente.

Lista de canciones CD 1 de 'Proof'

Born Singer

No More Dream

N.O

Boy In Luv

Danger

I Need U

RUN

Fire

Blood, Sweat & Tears

Spring Day

DNA

Fake Love

IDOL

BWL

ON

Dynamite

LGO

Butter

Yet To Come (The Most Beautiful Moment)

Lista de canciones CD 2 de 'Proof'