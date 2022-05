Canciones de BTS traducidas al español: Sobre esto habla ‘My Universe’

‘My Universe’ es una colaboración de la banda británica Coldplay con BTS, lanzada el 24 de septiembre de 2021, como parte del noveno álbum de estudio de la agrupación rock ‘Music of the Spheres’.

Un featuring inesperado, que se mantuvo en secreto casi hasta su fecha de lanzamiento, a pesar de los continuos acercamientos entre las bandas.

Que lograron entremezclar los dos géneros en un hit que llegó a ser número 1 en más de 100 países, con su mensaje sobre cómo el amor trasciende barreras.

‘My Universe’ traducido al español:

[Intro: Chris Martin, BTS]

Tú (tú), tú eres (tú eres) mi universo

Y yo (yo) solo quiero (solo quiero) ponerte en el primer lugar

Y tú (tú), tú eres (tú eres) mi universo, y yo

[Estrofa 1: Chris Martin]

Por la noche, me acuesto y te miro

Cuando la mañana llega, te veo levantarte

Existe un paraíso que no pueden captar

Ese brillante infinito dentro de tus ojos

[Pre-estribillo: Jung Kook, (todos), Jung Kook & Chris Martin]

Vuelo hacia ti cada noche (vuelo)

Olvidando que es solo un sueño

Te encuentro con una sonrisa (encuentro)

Interminable para siempre, cariño

[Estribillo: Chris Martin, (todos)]

Tú (tú), tú eres (tú eres) mi universo

Y yo (yo) solo quiero (solo quiero) ponerte en el primer lugar

Y tú (tú), tú eres (tú eres) mi universo

Y haces que mi mundo se ilumine por dentro

[Estribillo 2: V, RM, RM & Chris Martin, RM & Jimin]

La oscuridad solía ser más cómoda para mi

Dentro de largas sombras (ojos)

Y ellas dijeron que no podemos estar juntos

Porque, porque venimos de lados diferentes

[Estribillo: Chris Martin, (todos)]

Tú (tú), tú eres (tú eres) mi universo

Y yo (yo) solo quiero (solo quiero) ponerte en el primer lugar

Y tú (tú), tú eres (tú eres) mi universo

Y haces que mi mundo se ilumine por dentro

[Post-estribillo: (todos), Jin]

Mi universo (Do-do, do-do)

Mi universo (Do-do, do-do)

Mi universo (Do-do, do-do)

(Tú haces que mi mundo)

Tú haces que mi mundo se ilumine

Haces que mi mundo se ilumine

[Puente: j-hope, SUGA]

Lo que me ilumina

Son las estrellas bordadas con tu amor

En mi universo, tú

Creas otro mundo para mi

Porque tú eres mis estrellas y mi universo

Estas dificultades son solo temporales

Brilla alegre incesantemente como siempre haces

Nosotros te seguiremos durante esta larga noche

[Pre-estribillo: Jung Kook, Jung Kook & Jimin, Chris Martin & Jung Kook]

Volaré junto a ti

Cuando estoy sin ti estoy loco

Ven y dame la mano

Estamos hechos el uno del otro, cariño

[Estribillo: Chris Martin, (todos)]

Tú (tú), tú eres (tú eres) mi universo

Y yo (yo) solo quiero (solo quiero) ponerte en el primer lugar

Y tú (tú), tú eres (tú eres) mi universo

Y haces que mi mundo se ilumine

[Post-estribillo: (todos)]

Mi universo (Do-do, do-do)

Tú, tú eres (tú eres)

Mi universo (Do-do, do-do)

Yo, solo quiero (solo quiero)

Mi universo

Tú, tú eres (tú eres) mi universo, y yo

Mi universo

‘My Universe’ en su idioma original:

You (you), you are (you are)

My universe

And I (I) just want (just want)

To put you first

And you (you), you are (you are)

My universe

And I

In the night, I lie and look up at you

When the morning comes, I watch you rise

There's a paradise they couldn't capture

That bright infinity inside your eyes

maeilbam nege naraga

kkumiran geosdo ijeunchae

na useumyeo neoreul manna

Never-ending forever, baby

You (you), you are (you are)

My universe

And I (I) just want (just want)

To put you first

And you (you), you are (you are)

My universe

And you make my world light up inside

eodumi naegen deo pyeonhaesseossji

gireojin geurimja sogeseo (eyes)

And they said that we can't be together

Because, because we come from different sides

You (you), you are (you are)

My universe

And I (I) just want (just want)

To put you first

And you (you), you are (you are)

My universe

And you make my world light up inside

My universe (do, do, do, do)

My universe (do, do, do, do)

My universe (do, do, do, do)

(You make my world)

You make my world light up inside

(Make my world light up inside)

nareul balkhyeojuneun geon

neoran sarangeuro su nohajin byeol

nae ujuui neon

tto dareun sesangeul mandeureo juneun geol

neoneun nae byeorija naui ujunikka

jigeum i siryeondo gyeolgugen jamsinikka

neoneun eonjekkajina jigeumcheoreom balkgeman biccnajwo

urineun neoreul ttara i gin bameul sunoheulgeoya

neowa hamkke naraga

When I'm without you, I'm crazy

ja eoseo nae soneul jaba

We are made of each other, baby

You (you), you are (you are)

My universe

And I (I) just want (just want)

To put you first

And you (you), you are (you are)

My universe

And you make my world light up inside

My universe (do, do, do, do)

My universe (do, do, do, do)

My universe (do, do, do, do)

You (you), you are (you are)

My universe

And I

(My universe)