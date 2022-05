Canciones de BTS traducidas al español: Sobre esto habla ‘Boy With Luv’

‘Boy With Luv’ es una colaboración de BTS con la cantante estadounidense Halsey, lanzada el 12 de abril de 2019, como parte del sexto EP de la banda ‘Map of the Soul: Persona’.

Con 74.6 millones de visitas, logró alcanzar el récord del video más visto en 24 horas después de su publicación y fue presentada al mundo en la ceremonia de los Billboard Music Awards, ese mismo año.

Como una pieza que habla sobre lo maravilloso de enamorarse, pues, los detalles más pequeños se vuelven suficientes para encontrar la felicidad.

‘Boy With Luv’ traducido al español:

[Verso 1: Jimin]

Soy curioso con todo, ¿qué tal el día?

Oh, dime (Oh sí oy sí, oh sí oh sí)

¿Qué te hace feliz?

Oh, escríbeme (Oh sí oy sí, oh sí oh sí)

[Verso 2: V & Jin]

Estás en todas las fotos

Las cuales quiero tener bajo la cama, oh bebé

Ven, sé mi profesora

Enséñame todo acerca de ti

Tu uno, tu dos

[Pre-Estribillo: Jungkook & Jimin]

Escucha, bebé

Estoy volando alto por el cielo

(Con las dos alas que me diste)

Ahora que estoy muy alto

Quiero tenerte en mis ojos

Sí, me tienes como un tipo enamorado

[Estribillo: Halsey, Jungkook & Jimin]

Oh mi mi mi, oh mi mi mi

Me hiciste volar alto tan rápido

Quiero estar contigo en las buenas y en las malas

Oh mi mi mi, oh mi mi mi

Me hiciste volar tan rápido

Ahora más o menos lo entiendo

[Post-Estribillo: V & Jin]

El amor no es para nada fuerte

Comparado a lo que siente un tipo enamorado

El amor no es para nada fuerte

Comparado a lo que siente un tipo enamorado

[Verso 3: Suga]

Desde que te conocí; tú, mi vida fuiste tú, tú

Eres la estrella que convierte lo ordinario en extraordinario

Uno tras otro, todo es especial

Las cosas que te gustan, la manera en que caminas o hablas, y todos esos hábitos tan tuyos

[Verso 4: J-Hope & Jungkook]

Todos dicen que solía ser tan pequeño, y ahora me convertí en un héroe (Oh nah)

Y siempre digo que el destino nunca fue algo en lo que creí (Oh nah)

La paz mundial (De ninguna manera)

Un gran orden (De ninguna manera)

Solamente te mantendré a salvo

(Un tipo enamorado)

[Pre-Estribillo: Jungkook & Jimin]

Escucha, bebé

Estoy volando alto por el cielo

(Con las dos alas que me diste)

Ahora que estoy muy alto

Quiero tenerte en mis ojos

Sí, me tienes como un tipo enamorado

[Estribillo: Halsey, Jungkook & Jimin]

Oh mi mi mi, oh mi mi mi

Me hiciste volar alto tan rápido

Quiero estar contigo en las buenas y en las malas

Oh mi mi mi, oh mi mi mi

Me hiciste volar tan rápido

Ahora más o menos lo entiendo

[Post-Estribillo: V & Jin]

El amor no es para nada fuerte

Comparado a lo que siente un tipo enamorado

El amor no es para nada fuerte

Comparado a lo que siente un tipo enamorado

[Puente: RM & Halsey]

Te diré francamente

Que a veces he estado atascado

Elevado al cielo, grandes pasillos

A veces recé para que me dejaras ir

Pero tu dolor es mi dolor

Cuando me di cuenta que, me juré a mi mismo (Sí)

Con las alas de Ícarus que me diste (Ah)

No hacia el sol, sino hacia ti

Déjame volar

[Estribillo: Jungkook, V & Halsey]

Oh mi mi mi, oh mi mi mi

Te he esperado toda mi vida (Toda mi vida)

Quiero estar contigo en las buenas y en las malas

Oh mi mi mi, oh mi mi mi

Buscando algo bueno (Bueno)

Ahora más o menos lo entiendo

[Post-Estribillo: Jimin, Jungkook & Halsey]

El amor no es para nada fuerte (El amor no es para nada fuerte, lo quiero)

Comparado a esos momentos, esos momentos, amor (Mo-momentos, amor)

El amor no es para nada fuerte

Comparado a lo que siente un tipo enamorado

‘Boy With Luv’ en su idioma original:

modeun ge gunggeumhae how's your day

Oh, tell me (oh yeah oh yeah, oh yeah oh yeah)

mwoga neol haengbokhage haneunji

Oh, text me (oh yeah oh yeah, oh yeah oh yeah)

Your every picture

nae meorimate dugo sipeo oh bae

Come be my teacher

ne modeun geol da gareuchyeojwo

Your 1, your 2

Listen my, my baby naneun

jeo haneureul nopi nalgo isseo

(geuttae niga naege jwossdeon du nalgaero)

ije yeogin neomu nopa

nan nae nune neol majchugo sipeo

Yeah, you makin' me a boy with luv

Oh my my my, oh my my my

I've waited all my life

ne jeonbureul hamkkehago sipeo

Oh my my my, oh my my my

Looking for something right

ije jogeumeun na algesseo

Love is nothing stronger

Than a moment, than a moment, love

I have waited longer

For a boy with, for a boy with luv

neol alge doen ihu ya nae salmeun ontong neo ya

sasohan ge sasohaji anhge

mandeureobeorin neoraneun byeol

hanabuteo yeolkkaji modeun ge teukbyeolhaji

neoui gwansimsa georeumgeori

maltuwa sasohan jageun seupgwandeulkkaji

da malhaji neomu jakdeon naega

yeongungi doen georago (Oh, nah)

nan malhaji unmyeong ttawin

cheoeumbuteo nae ge anieossdago (Oh, nah)

sekyeui pyeonghwa (no way)

geodaehan jilseo (no way)

geujeo neol jikil geoya nan

(Boy with luv)

Listen my, my baby naneun

jeo haneureul nopi nalgo isseo

(geuttae niga naege jwossdeon du nalgaero)

ije yeogin neomu nopa

nan nae nune neol majchugo sipeo

Yeah, you makin' me a boy with luv

Oh my my my, oh my my my

You got me high so fast

ne jeonbureul hamkkehago sipeo

Oh my my my, oh my my my

You got me fly so fast

ije jogeumeun na algesseo

Love is nothing stronger (I want it)

Than a boy with, than a boy with luv

Love is nothing stronger

Than a boy with, than a boy with luv

tuk kkanohgo malhalge

nado moreuge himi deureogagido haesseo

nopabeorin sky, keojyeobeorin hall

ttaeron domangchige haedallamyeo gidohaesseo

But neoui sangcheoneun naui sangcheo

kkaedarasseul ttae na dajimhaessdeongeol

niga jun ikaruseuui nalgaero

taeyangi anin neoegero

Let me fly

Oh my my my, oh my my my

I've waited all my life

ne jeonbureul hamkkehago sipeo

Oh my my my, oh my my my

Looking for something right

ije jogeumeun na algesseo

I want something stronger (I want it)

Than a moment, than a moment, love

Love is nothing stronger

Than a boy with, than a boy with luv