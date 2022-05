Giro de Italia: El pelotón se encuentra con la alta montaña en la etapa 4

Luego del descanso en el Giro de Italia, producido por lo que significó el traslado de Hungría a territorio italiano, más propiamente a Sicilia, donde se ascenderá al popular monte Etna, la competencia comenzará a marcar el desarrollo de la misma para las próximas tres semanas.

En la cuarta etapa, el pelotón recorrerá 1750 kilómetros y 3.500 metros de desnivel antes de llegar a la meta, que finaliza con un puerto de primera categoría. Además, habrá dos sprint intermedios en subida sobre los 136.5 kilómetros y 146.5.

En esta fracción, se pueden comenzar a marcar las pautas de lo que será el desarrollo del Giro de Italia, sirviendo como especie de filtro para determinar aquellos que realmente quedan con aspiración de hacerse con el título el 29 de mayo.

En el lote de favoritos para la etapa de este martes, se encuentra el colombiano Miguel Ángel López, que medirá por primera vez fuerzas en sus especialidad en un recorrido hecho a su medida donde puede recuperar tiempo, ya que está a 53 segundos del líder Mathieu van der Poel.

Por su parte, el ecuatoriano Richard Carapaz, uno de los máximos candidatos al título, también se perfila como opcionado para este martes, así como Simon Yates, segundo ubicado en la general a 11 segundos. Joao Almedia, Romain Bardet, Wilco Kelderman también cuentan con altas posibilidades de hacerse con la etapa.

