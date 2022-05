'Proof', nuevo álbum de BTS: Fechas de estreno en los diferentes países

Por medio de sus redes sociales BTS, el popular grupo de música surcoreano, anunció el estreno de su nuevo álbum llamado 'Proof'.

El nuevo lanzamiento se encuentra disponible para comprar en preventa desde el 4 de mayo, y se estrenará el próximo 10 de junio.

'Proof' contará con dos versiones, la edición estándar y la compacta. Las ARMY podrán encontrar la caja exterior, fotografías, letras de las canciones, 3 CD, photocards y un póster. En la versión estándar se incluirán menos fotografías.

¿A qué hora estará disponible "Proof" de BTS?

El lanzamiento oficial del nuevo álbum de BTS se encuentra programado para el viernes 10 de junio de 2022 a la 1.00 p. m. hora de Corea del Sur, por lo que dependiendo del país puede variar.

En Colombia , Perú , México y Ecuador estará disponible el jueves 9 de junio a las 11.00 p. m.

, , y estará disponible el jueves 9 de junio a las 11.00 p. m. En Costa Rica y Guatemala se encontrará disponible el jueves 9 de junio a las 10.00 p. m.

y se encontrará disponible el jueves 9 de junio a las 10.00 p. m. En Chile , Venezuela y Bolivia se encontrará disponible a las 12.00 a.m. del viernes 10 de junio

, y se encontrará disponible a las 12.00 a.m. del viernes 10 de junio En Argentina y Brasil estará disponible a la 1.00 a. m. en la madrugada del viernes 10 de junio

y estará disponible a la 1.00 a. m. en la madrugada del viernes 10 de junio En España se encontrará disponible el viernes 10 de junio a las 6:00 a.m.

'Yet To Come'

Los integrantes de BTS anunciaron que 'Yet To Come' será el primer sencillo del álbum. La canción, junto a su video musical, serán estrenados el mismo día que su último trabajo, pero se dio a conocer que las ARMY tendrán un adelanto de 'Yet To Come' 24 horas antes del estreno oficial.

Big Hit, agencia de BTS, anunció que del 9 al 11 de mayo se revelará el listado de canciones completo del nuevo álbum, del del 28 de mayo al 2 de junio se publicarán diferentes fotografias de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, y el 7 de junio las ARMY tendrán más contenido, hasta el momento sorpresa.