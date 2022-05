Gobierno anunció nuevas medidas para fortalecer seguridad de Gustavo Petro / ()

Tras una reunión entre el ministro del Interior, Daniel Palacios, el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, y el director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campo, con el candidato presidencial Gustavo Petro y algunos miembros de su campaña, el ministro confirmó nuevas medidas para fortalecer la seguridad del aspirante presidencial.

Palacios anunció el incremento en el equipo de protección del candidato Gustavo Petro por parte de la UNP y concretamente para sus desplazamientos, y también medidas adicionales para el desarrollo de las distintas actividades y concentraciones que adelante en plaza pública.

Según el ministro, el Gobierno no va a escatimar en gastos para garantizar la seguridad no solo de Petro, sino de todos los candidatos presidenciales, pues esto no hace parte de un tema de una agenda política, sino de una responsabilidad constitucional.

Posterior al encuentro, el senador Petro declaró que "fue entregada toda la información sobre vínculos de políticos con la banda La cordillera, heredera de alias 'Macaco'. Las vinculaciones de la banda con algunos empresarios amigos de otra campaña y los datos del atentado. Se comprometio el gobierno a elevar la seguridad".

Precisamente, desde la campaña 'Petro Presidente' el senador Armando Benedetti destacó la disposición del Gobierno nacional, aunque dijo que seguirá la preocupación respecto a la seguridad del aspirante presidencial. Eso sí, confirmó que desde el próximo jueves se retoma la agenda en los territorios y desde mañana los encuentros de carácter privado.