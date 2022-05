Papa Francisco ha buscado, sin éxito, una reunión con Putin

El papa Francisco habló con el diario italiano "Corriere della Sera" en una entrevista que estuvo enfocada en la guerra en Ucrania y en las posibilidades que tiene él de intervenir.

El pontífice señaló que ha estado pidiendo una cita en Moscú con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pero que todavía no ha recibido respuesta desde el Kremlin. La intención es pedirle que detenga la guerra y que permita un respiro humanitario en territorio ucraniano.

En el diario italiano el papa afirma que sí ha estado en contacto con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pero que sigue sin hablar con Putin, pues la última vez fue en diciembre cuando el ruso lo llamó a felicitarlo por su cumpleaños.

"Todavía no hemos recibido respuesta y seguimos insistiendo, aunque me temo que Putin no puede y no quiere tener esta reunión ahora mismo", declaró el pontífice.

Desde el Vaticano aclaran también que Francisco no irá a Ucrania y que siente que debe ir primero a Moscú si Putin llega a abrir esa puerta. Además, considera muy poco probable que el patriarca de la Iglesia ortodoxa rusa pueda ayudar en el objetivo de frenar la guerra.

En la entrevista también entregó otros detalles como una conversación que tuvo con el presidente de Hungría, Victor Orban. Allí ese dirigente le dijo que los rusos supuestamente tienen un plan diseñado y que el 9 de mayo, el Día de la Victoria, terminarían la guerra.