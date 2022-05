¿De quién es la culpa de la basura del Burger Master en las calles?

El Burger Master, el concurso organizado por el bloguero Tulio Recomienda, que busca la mejor hamburguesa de cada ciudad y mejorar la economía de estos negocios, ha estado en el ojo del huracán las últimas horas por una fotografía que empezó a circular en Twitter.

En la imagen se ve un cesto de basura rodeado de cajas en medio de una calle en Bogotá. Varios internautas opinaron que la culpa es de los habitantes de calle que, en horas de la noche, se ven tentados por los empaques de comida y destruyen las bolsas buscando algo de alimento.

Mientras, otros usuarios piensan que es culpa del restaurante, por no sacar la basura justo en el momento en el que pasa el camión a recogerla.

Lo cierto es, que Tulio ya ofreció una disculpa y garantizó que el festival mejorará en este aspecto durante su próxima edición: “Es triste esto. Antes de cada Master tenemos un fuerte entrenamiento en cuidado y buen servicio. Sobre todo en respeto a nuestra sociedad. A pesar de los millones de personas al rededor se cometen pocas faltas; no es disculpa, esto no debe suceder. Me siento apenado. Mejoraré esto”.