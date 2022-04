Andrew Garfield estará fuera de la pantalla por un tiempo

Después de un 2021 ajetreado, lleno de interpretaciones que incluso le ganaron una nominación al Óscar, el actor estadounidense Andrew Garfield reveló que se tomará un descanso de la actuación.

En entrevista con Marc Malkin para la revista Variety dio el anuncio "Voy a descansar un poco. Necesito recalibrar y reconsiderar qué quiero hacer a continuación, y quién quiero ser es simplemente una persona normal durante un tiempo”.

Para el actor la temporada de premios fue como pasar por una lavadora, con todo y su victoria en los Globos de Oro por interpretar a Jonathan Larson en el musical de Netflix Tick Tick…Boom!

Por ello, dejará el set de grabación por un tiempo. No sin antes regalarle a sus fanáticos un último personaje, el Detective Jeb Pyre, en Under the Banner of Heaven, para Hulu y Star+.