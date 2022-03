Andrew Garfield protagonizará un romance LGBT con el novio de Taylor Swift

Bajo la dirección de Luca Guadagnino, Andrew Garfield y Joe Alwyn protagonizarán la adaptación de HBO de la novela ‘Brideshead Revisited’ (Retorno a Brideshead) de 1945.

En la que Charles Ryder, interpretado por Andrew Garfield, mantiene un romance con Sebastian Flyte (Joe Alwyn) y su hermana Julia (Rooney Mara), poniendo en peligro el lazo que construye durante 20 años con la familia Flyte.

A la vez que se exploran temas como la nostalgia por la aristocracia inglesa, el catolicismo y la homosexualidad en el siglo XX, expuesta por los excéntricos amigos de Sebastian durante su tiempo en Oxford.

El lanzamiento de la cinta esta planeado para el 2023, lo que supone, empezará a rodarse este mismo año bajo el lente de Guadagnino, que el público ha apreciado en películas como la ganadora al Óscar ‘Call me by your name’.