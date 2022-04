Los testimonios de las víctimas y testigos del operativo militar en el Putumayo

En medio del debate de moción de censura en contra del ministro de Defensa, Diego Molano, citado tras el operativo militar en Puerto Leguizamo, Putumayo, donde se habrían presentado ejecuciones extrajudiciales, se declaró por un momento sesión informal, para que víctimas de este operativo pudieran hablar ante la Plenaria.

“Delante de mis dos hijas y mi señora esposa, unos hombres me apuntaron. Vengo en reemplazo del difunto presidente Didier Hernández Rojas, asesinado en la vereda Alto Remanso. Soy víctima de la masacre. Yo los vi bajar en lanchas. Estamos con temor”, relató Aníbal Ajon, ahora presidente de la Junta de Acción Comunal de Alto Remanso.

Ajón Cuellar pidió, ante el ministro de Defensa y la Cúpula Militar, respeto por él, por las víctimas y por la comunidad. “En este momento me encuentro parado, frente a todos ustedes, para que me reconozcan y sepan que no soy alias Bruno, como me señaló un hombre de negro. De corazón les pido que se haga justicia", dijo.

El padre del fallecido presidente Didier Hernández, Argermiro Hernández, aseguró que reveló que “siento temor, pero doy la cara porque fue asesinado mi hijo, el presidente de la Junta, y su esposa. Él trabajaba en construcción. Su esposa era una joven de 24 años, de ella dijeron que se llamaba alias Dayana", aseguró la víctima.

Por esto último, cuestionó al ministro Molano que “si yo me hubiera quedado con mi hijo, allá en la vereda, ¿qué alias me habrían puesto a mí? (…) A la esposa de mi hijo le pegaron un tiro y la dejaron desangrarse. Nadie la auxilió".

Otra de las víctimas en hablar fue Isaías Acosta, víctima y habitante de la Vereda Alto Remanso. Ante la Plenaria consideró que “fue una masacre. Llegaron a las 7 de la mañana unos hombres vestidos de negro, con la cara cubierta, disparando contra la población civil, haciéndose pasar por disidencias de las FARC, diciendo que tenían que matar a todas las personas que había allí. Dispararon indiscriminadamente contra la población”.

En ese momento, según el relato de Acosta, “les dije que por qué nos disparaban de esa manera, y me dijeron que me callara, que para mí también había una bala. (…) Después nos encerraron a todos en una pieza. Al momento se escuchó un helicóptero, y aquellos militares que se bajaron de este, le pasaron uniformes a quienes estaban vestidos de negro. Llegaron otra vez a la casa donde nos tenían encerrados; estábamos secuestrador porque nos habían amarrado la puerta con un alambre; diciendo que nosotros éramos guerrilleros, que nos iban a quemar”.

En ese punto, según cuenta, nuevamente intervino Isaias. “Les dije que por favor, que por qué nos iban a quemar si nosotros éramos personas campesinas, que estábamos en un festival. Y que guerrillero era un señor que estaba allá parado, que lo mataran a él”. Tras esto, añadió que uno de los uniformados “me dijo que no nos iban a hacer nada, que nos tenían que encerrar otra vez, porque ellos no sabían qué personas éramos nosotros”.

Siguió en su relato. “A la hora y media, más o menos, que ellos terminaron de masacrar a los campesinos, fue y nos dijo uno: ‘los vamos a sacar de esta pieza; ustedes van a decir que los que están heridos son gente civil, compañeros de ustedes, cuatro guerrilleros que están allí nos dispararon, eran guerrilleros y les tocó matarlos. Eso es lo que ustedes le van a decir a la Policía’”.

Ante todas estas revelaciones, las 8 víctimas que hablaron ante el legislativo coincidieron en pedir al ministro, a las Fuerzas Militares y a los congresistas que no los estigmatizaran, que ellos pertenecían a una comunidad y no a una guerrilla.