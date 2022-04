Reyes: "A cualquier DT colombiano le gustaría dirigir a la Selección mayor"

El director técnico Arturo Reyes, citado por Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, como una de las posibilidades para dirigir la Selección Colombia como entrenador encargado, dialogó con El Alargue de Caracol Radio. Reyes aseguró que en este momento busca una nueva oportunidad en los banquillos.

"Esa parte no la he escuchado, me he limitado a ver los noticieros. Esa posibilidad de boca de él no la he escuchado, seguramente sí ustedes lo dicen es porque él lo comentó, yo creo que cualquier entrenador colombiano le gustaría dirigir la Selección absoluta, es lo máximo para todo entrenador", comentó sobre las palabras de Jesurún.

Al respecto añadió: "eso es un tema complejo, yo terminé mi vinculo con el Junior el 17 de diciembre, desde esa época hasta ahora estamos con todo el cuerpo técnico intentando encontrar una puerta que se pueda abrir, sobretodo internacionalmente, en Colombia es muy complejo, pero estamos abiertos a escuchar que posibilidad se puede abrir, no se si los tiempos también se puedan dar, yo también estoy a la espera de que suceda algo a nivel de club también".

Sobre si cuenta o no con la experiencia requerida para aspirar a un cargo como técnico encargado o en propiedad de la Selección, Reyes comentó: "creo que he hecho el trabajo en categorías menores, un buen trabajo en mi concepto, después de ahí tuve la posibilidad de dirigir la Selección mayor en partidos de preparación, me sentí muy cómodo. Lógicamente que yo tenía claro que no iba a ser el entrenador, eso era momentáneo mientras la Federación encontraba un entrenador, siempre lo dije".

"La idea en esos partidos siempre fue llamar la mayor cantidad de jugadores que tenían un buen momento, junto a los jugadores que todavía podían estar en Selección mayor. Eso fue lo que hicimos en esos partidos", agregó.

Al respecto, concluyó insistiendo una vez más: "cualquier entrenador colombiano le gustaría tener la posibilidad de dirigir una Selección mayor".

No obstante, dejó en claro que junto a su cuerpo técnico se encuentra en la búsqueda de una nueva oportunidad, por lo que puede al momento de llegar a ser encargado en la Selección mayor no estuviera disponible. "Tienen que tener en cuenta, por eso les hablé de los tiempos, puede suceder también que en el momento que ellos piensen tomar una decisión yo ya esté trabajando".

Sobre si ha existido un proyecto en las Selecciones Colombia, manifestó: "mientras yo estuve en Selección con el profe (Carlos) Queiroz, él trajo un proyecto que lo explicó a los miembros del Comité, al presidente. Tuvimos algo de contacto con él, estoy hablando como entrenador de la Sub-20, fue muy poco el tiempo que se pudo trabajar en este proyecto que tenía el profe, yo diría que en casa ocho o 10 años más adelante".

Y de una apuesta por un proyecto o por un técnico de renombre, dijo: "eso es muy relativo, hay que ver que esté pensando el Comité Ejecutivo, yo tengo casos de entrenadores de mucha experiencia que llegan a Selección y no les ha ido bien, también casos de entrenadores que nunca había dirigido Selección y hoy están en el Mundial o peleando repechaje. No hay una verdad absoluta, lo importante es que esa persona esté preparada y sepa manejar jugadores de Selección".

Arturo Reyes ya estuvo a cargo de la Selección Colombia de mayores en una serie de partidos amistosos, tras la salida de Carlos Queiroz y antes de la designación de Reinaldo Rueda.