Francia sobre subsidios de Ingreso Solidario: No tengo porqué renunciar

Luego de que el departamento de Prosperidad Social confirmara que Francia Márquez ha recibido más de 23 giros del programa Ingreso Solidario, para un acumulado de $4’060.000, la candidata a la vicepresidencia del Pacto Histórico aclaró que ella nunca solicitó ser beneficiaria de estos subsidios, y respondió a si renunciará o no al programa.

“Yo no es que haya recibido estos giros, sino que me los consignaron a mi cuenta del Banco Agrario. Yo nunca fui a hacer una fila para recibir el Ingreso. ¿Cómo hago si Prosperidad Social me metió? Yo no pedí que me vincularan. Entonces que ellos evalúen por qué lo hicieron, y le digan al país cuáles eran mis condiciones en ese momento, para que me vincularan”, dijo Márquez.

La fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro respondió, además, que “yo ni siquiera sabía que estaba en ese programa. Me enteré porque había dejado de recibir ingresos en esa cuenta, y en un momento fui a hacer un trámite y tenía $400.000. Es decir, me habían consignado varías veces los $160.000 y yo no me había dado cuenta. Pensaba que era el pago de algún trabajo que había hecho”.

Pese a que Prosperidad Social afirmó que la lideresa social sigue recibiendo estos giros, ella indicó que “yo no sé, ni siquiera he vuelto a usar mi cuenta del Banco Agrario. Que le pregunten al banco cuánto tengo en esa cuenta, pero me parece absurdo que sea un pecado que una mujer como yo, campesina y empobrecida, tenga este pago”.

Y añadió que “yo no he cometido ningún pecado. Soy una mujer empobrecida y nunca lo he negado. Yo no tengo porqué renunciar a mis derechos. El hecho de que hoy esté aspirando a la presidencia no quiere decir que mi condición socioeconómica haya cambiado. Que me demuestren a mí que ahora tengo los millones de pesos que sí tienen los otros, y que entonces ya no me merezco recibir ese ingreso. Si eso es así, entonces yo renuncio”.

Según Márquez, “me están condenando por haber recibido un Ingreso Solidario de $160.000 mensuales, que no saca de la pobreza a nadie en este país. El problema es que nunca se acostumbraron a tener una candidata de abajo, del pueblo, y entonces eso ya les genera suspicacia. Lo que me están haciendo es una demostración de que pensaban que los únicos que pueden ocupar un cargo como esos son quienes tienen condiciones económicas en el país, y yo no las tengo”.

A propósito de su situación económica, la candidata hizo varios cuestionamientos. “Miren cuántas propiedades tengo. Yo logré construir una vivienda por un premio que me dieron, por eso le pude hacer una casa a mi mamá y comprar una vivienda. Pero antes en la casa de mi mamá, que era de mi abuela, el techo estaba roto y teníamos que poner ollas para coger el agua cuando llovía”.

Precisamente, hablando sobre el premio Goldman que recibió en el 2018, aclaró que el dinero recibido sí lo declaró. “Hagan las comparaciones de las declaraciones de renta mía, después de haber recibido el premio, y las que hizo Martha Lucia Ramírez, Iván Duque y Álvaro Uribe. Mientras a ellos su declaración quedó en 0, yo hice una declaración de renta de $59’000.000 a la DIAN. Hubiera podido invertirlos en las mujeres de mi comunidad, y no pude apoyarlas porque me tocó pagarlos, como impuesto por el premio que recibí”, concluyó.

Francia Márquez fue respaldada en medio de esta polémica por el candidato Gustavo Petro y los miembros de la campaña del Pacto Histórico. Coincidieron en que, como dice ella, su condición económica se mantiene y eso, incluso, es muestra de lo identificada que está con las personas pobres en el país.